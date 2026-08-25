Representante de Gremco contundente contra la 'U' con fuerte acusación sobre el Monumental: “No puso un dólar”

José Gamarra, representante de Gremco, respondió a las recientes versiones relacionadas con el financiamiento del Estadio Monumental, en una entrevista y cuestionó la postura de Universitario. Según señaló, el club no habría realizado un aporte económico directo para la construcción del recinto, pues aseguró que el terreno y los palcos pertenecían a la constructora.

Asimismo, Gamarra explicó que Gremco se comprometió a destinar las utilidades obtenidas por la venta de los palcos al financiamiento del estadio. Además, sostuvo que los primeros 14 millones de dólares del costo de la obra fueron considerados como un monto no reembolsable para el elenco estudiantil y afirmó contar con documentos que respaldarían su versión sobre el conflicto entre ambas partes.

Representante de Gremco le responde a Universitario

En conversación con el programa Juego Cruzado, Gamarra dio detalles sobre cómo fue el financiamiento para la construcción del Monumental, donde sorprendió al manifestar que el cuadro crema no puso ni un dólar para este recinto deportivo.

"Ellos crean falacias, dicen que el estadio se autofinanció. El terreno era de Gremco, los palcos eran de Gremco. Así de claro. La 'U' no puso un dólar. Lo que Gremco se obligó fue a que la utilidad que generara la venta de palcos la iba a inyectar para financiar el estadio, y que los primeros 14 millones de dólares del costo del estadio eran no reembolsables".

"Gremco le condona los primeros 14 millones a la 'U'. Un estadio de fútbol no cuesta 10 millones de soles. Miren todo lo que genera la 'U' semana tras semana. Es en base a haber obtenido un estadio que no quieren pagar. Tengo todas las pruebas, puedo ir con los documentos de lo que ha fallado un tribunal arbitral", fue la explicación del representante.