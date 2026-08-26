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Alesia García, seleccionada peruana, elogió a Universitario tras firmar contrato: "El más grande"

Universitario anunció a Alesia García como flamante fichaje para el Torneo Clausura y Copa Libertadores. Tras ello, la futbolista emocionó a los hinchas al destacar al club.

Angel Curo
Alesia García, seleccionada peruana, elogió a Universitario tras firmar contrato
Alesia García, seleccionada peruana, elogió a Universitario tras firmar contrato | Composición: Líbero
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Universitario de Deportes está enfocado en pelear por todos los títulos posibles y eso incluye tanto la Liga 1 como la Liga Femenina. Con ese objetivo en mente, el club anunció la llegada de Alesia García para el Torneo Clausura 2026 y la Copa Libertadores. Tras su llegada, la figura de la selección peruana no tardó en elogiar al cuadro crema.

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Alesia García, seleccionada peruana, elogió a Universitario tras firmar contrato

Luego de su presentación oficial, el club compartió fotografía y material audiovisual de la futbolista luciendo la camiseta de Universitario. Precisamente, en un video, Alesia García envió sus primeras palabras a los hinchas y desató la emoción al destacar la grandeza del club.

"Ya estoy en el más grande. Y dale U", fueron las declaraciones de la futbolista nacional luego de ser presentada como flamante fichaje de la escuadra merengue.

Alessia García, Universitario de Deportes

Alessia García ya luce los colores de Universitario

Con este fichaje, la 'U' ha dado un golpe de autoridad en el mercado y sumó en sus filas a una de las jugadoras más talentosas del fútbol peruano. Cabe recordar que la delantera ha sido una de las figuras más destacadas de la selección peruana en la última Liga de Naciones Femenina.

Alesia García reforzará al plantel principalmente para la Copa Libertadores Femenina, donde las 'Leonas' tendrán la obligación de destacar y llegar lo más lejos posible. Del mismo modo, también será vital en la lucha por el Torneo Clausura.

Números de Alesia García con la selección peruana

La atacante de 26 años, nacida en Estados Unidos pero con ascendencia peruana, fue una pieza vital en las grandes victorias de la selección peruana femenina. Con la 'Bicolor' disputó siete partidos y consiguió anotar tres goles en la Liga de Naciones Femenina Conmebol.

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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