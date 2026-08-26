Matías Di Benedetto ya palpita el clásico Universitario vs Alianza Lima: "No sirve de nada no ganar"

Universitario de Deportes y Alianza Lima protagonizarán una nueva edición del superclásico del fútbol peruano en la novena fecha del Torneo Clausura 2026. A poco más de dos semanas para el choque entre los 'compadres', Matías Di Benedetto, futbolista crema, ya dio sus primeras impresiones respecto a este nuevo encuentro frente al eterno rival y destacó la importancia de conseguir un triunfo ante los blanquiazules.

Matías Di Benedetto, futbolista de Universitario, ya vive la previa del clásico ante Alianza Lima

En entrevista para el programa 'Fútbol como Cancha', el defensa argentino nacionalizado peruano coincidió en que los partidos frente a Alianza Lima son especiales y no es admisible otro resultado que no sea la victoria, no obstante, enfatizó en la importancia de ganar los dos encuentros previos al superclásico del fútbol peruano.

“No sirve de nada no ganar los dos partidos que vienen y después ganar el clásico. Clásicos son clásicos y vamos a intentar ganarlo, pero ahora nuestra mentalidad está en el partido del sábado. Queremos seguir demostrando el carácter del equipo”, manifestó Di Benedetto ante el citado medio.

Alianza Lima vs Universitario jugarán el 12 de setiembre por la fecha 9 del Clausura.

De esta forma, el defensor merengue explicó que el plantel dirigido por Héctor Cúper tiene como prioridad ganar sus próximos encuentros para llegar de la mejor forma al duelo contra Alianza Lima, que se llevará a cabo en el mes de setiembre.

¿Cuándo juegan Universitario vs Alianza Lima por el Torneo Clausura 2026?

Recordemos que Universitario de Deportes y Alianza Lima chocarán el próximo sábado 12 de setiembre a las 8.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Monumental de Ate. El cotejo contará solo con presencia de la hinchada local, en este caso, la de Universitario.

Próximos partidos de Universitario de Deportes

Antes de enfrentar al plantel dirigido por Pablo Guede, Universitario jugará este sábado 29 de agosto a las 3.30 p. m. contra UTC de Cajamarca en el estadio Héroes de San Ramón. Posteriormente, en la fecha 8 los cremas se batirán a duelo con Comerciantes Unidos el sábado 5 de setiembre a las 8.30 p. m. en el coloso de Ate.