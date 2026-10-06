ALERTA MÁXIMA en Walmart del condado de Harnett tras reportarse una AMENAZA DE BOMBA: ¿qué se sabe AHORA MISMO?

Una amenaza de bomba movilizó este domingo a varias unidades policiales hacia un Walmart ubicado en East Jackson Boulevard, en Erwin, Carolina del Norte. De acuerdo con información difundida por WRAL, las autoridades inspeccionaron el establecimiento y no encontraron ningún elemento que representara una amenaza creíble para los empleados o clientes.

¿Qué se sabe hasta ahora sobre la amenaza de bomba en un Walmart del condado de Harnett?

Según la jefa de Policía de Dunn, Lynn Gay, la llamada que alertó sobre la presunta amenaza de bomba fue recibida alrededor de las 6:30 p. m. por el centro de despacho de la Oficina del Sheriff del condado de Harnett.

Aunque el establecimiento tiene una dirección postal en Erwin, la tienda se encuentra dentro de la jurisdicción del Departamento de Policía de Dunn. Por ello, siete patrullas de ese departamento acudieron al lugar, junto con agentes del sheriff, para realizar una inspección.

La Policía de Erwin también participó en el operativo, principalmente en labores de control del tráfico. Tras revisar las instalaciones, las autoridades señalaron que no encontraron ninguna amenaza creíble.

¿Qué dijo Walmart sobre la amenaza de bomba?

Cuando el equipo de WRAL Breaking News Tracker llegó al lugar, cerca de las 9 p. m., los agentes comenzaron a permitir nuevamente el acceso al estacionamiento del Walmart.

En una declaración proporcionada a WRAL, Walmart afirmó: "La seguridad de nuestros empleados y clientes es nuestra máxima prioridad. Agradecemos la rápida respuesta de las autoridades locales y colaboraremos estrechamente con ellas durante la investigación".

Hasta el momento, la información disponible indica que la inspección policial no encontró una amenaza creíble dentro del establecimiento. Las autoridades continúan investigando el origen de la llamada que provocó el despliegue de seguridad.