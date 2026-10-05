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ALERTA MÁXIMA en Walmart del condado de Harnett: exponen actual situación tras AMENAZA de bomba en establecimiento, ¿hubo algún registro real?

La policía de Dunn, en coordinación con agentes del sheriff, se hizo presente en el Walmart utilizando patrullas para realizar la inspección. ¿Qué pasó?

Melanni Miranda
Conoce la situación actual de esta tienda Walmart tras amenaza de bomba. ¿Hubo riesgo real?
Conoce la situación actual de esta tienda Walmart tras amenaza de bomba. ¿Hubo riesgo real? | Composición Líbero / Melanni Miranda.
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¿Pudo suceder una tragedia? La policía de Dunn, en Estados Unidos, realizó recientemente una investigación exhaustiva tras recibir una amenaza de bomba en un Walmart situado en East Jackson Boulevard, en la localidad de Erwin. Según los primeros informes, las autoridades acudieron rápidamente a la alerta para garantizar la seguridad de los clientes y empleados del local. ¿Qué se sabe al respecto?

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¿Cuál es la situación actual tras amenaza de bomba en esta tienda Walmart? ¿Hubo un registro real?

'WRAL News' compartió más información sobre este incidente. La jefa de policía de Dunn, Lynn Gay, reveló que la posible amenaza en un Walmart se recibió en el centro de despacho de la Oficina del Sheriff del Condado de Harnett aproximadamente a las 6.30 p. m. del domingo 4 de octubre.

Walmart.

Conoce la situación actual de esta tienda Walmart tras amenaza de bomba. / Foto Captura WRAL NEWS.

Es importante resaltar que, pese a que este incidente tuvo lugar en Erwin, este se encuentra bajo la jurisdicción del Departamento de Policía de Dunn. Por ello, en respuesta a la situación, siete patrullas de la policía local, junto con agentes del sheriff, realizaron un registro general en la tienda, sin encontrar evidencia de una amenaza creíble.

Por su parte, la policía de Erwin también participó en la gestión del tráfico en la zona. Alrededor de las 9.00 p. m. del domingo, el medio en mención precisó que observó que los agentes empezaron a reabrir el estacionamiento, el cual este lunes 5 de octubre sigue operativo bajo ningún riesgo latente.

El pronunciamiento de Walmart sobre esta presunta amenaza de bomba

Walmart emitió un comunicado en el que reafirmó su compromiso con la seguridad de empleados y clientes, agradeciendo la rápida intervención de las autoridades locales y expresando su disposición a colaborar en la investigación.

“La seguridad de nuestros empleados y clientes es nuestra máxima prioridad. Agradecemos la rápida respuesta de las autoridades locales y colaboraremos estrechamente con ellas durante la investigación”, manifestó la empresa.

Melanni Miranda
AUTOR: Melanni Miranda

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