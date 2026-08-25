Álex Valera y una historia de película: va por los 100 goles con la ‘U’

Álex Valera vive un momento especial con Universitario. El delantero crema alcanzó los 85 goles con la camiseta merengue y quedó a solo 15 tantos de una cifra histórica: llegar al centenar de celebraciones con el club.

Su último gol, ante Los Chankas, no solo sirvió para seguir aportando al tricampeón. También le permitió superar a Piero Alva en el ranking de máximos goleadores históricos de Universitario e ingresar al selecto top diez de artilleros de la institución.

El gran presente de Valera también tuvo un reconocimiento importante fuera de la cancha. El atacante renovó su contrato por tres temporadas más, asegurando su continuidad y reafirmándose como una de las principales cartas ofensivas del equipo dirigido por Héctor Cúper.

Ahora, el delantero tiene dos grandes desafíos por delante: alcanzar los 100 goles con la 'U' y contribuir para que el cuadro crema consiga el tetra. Cada partido será una oportunidad para seguir acercándose a esa marca soñada.

El siguiente capítulo de esta historia será este sábado frente a UTC. Valera buscará volver a celebrar, aumentar su cuenta personal y dar otro paso hacia el centenar de tantos, una cifra que podría colocarlo todavía más arriba entre las grandes leyendas goleadoras del club.