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Álex Valera y una historia de película: va por los 100 goles con la ‘U’

El delantero crema suma 85 goles, ingresó al top diez histórico y ahora apunta a alcanzar una cifra soñada con Universitario.

Redacción Líbero
Alex Valera continuará vistiendo la camiseta de Universitario de Deportes al renovar por tres temporadas más.
Alex Valera continuará vistiendo la camiseta de Universitario de Deportes al renovar por tres temporadas más. | Foto: GLR
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Álex Valera vive un momento especial con Universitario. El delantero crema alcanzó los 85 goles con la camiseta merengue y quedó a solo 15 tantos de una cifra histórica: llegar al centenar de celebraciones con el club.

Héctor Cúper habló tras la victoria de Universitario ante Los Chankas.

PUEDES VER: Héctor Cúper se rindió ante 3 futbolistas de Universitario tras golear a Chankas: "Al equipo le hace muy bien"

Su último gol, ante Los Chankas, no solo sirvió para seguir aportando al tricampeón. También le permitió superar a Piero Alva en el ranking de máximos goleadores históricos de Universitario e ingresar al selecto top diez de artilleros de la institución.

El gran presente de Valera también tuvo un reconocimiento importante fuera de la cancha. El atacante renovó su contrato por tres temporadas más, asegurando su continuidad y reafirmándose como una de las principales cartas ofensivas del equipo dirigido por Héctor Cúper.

Ahora, el delantero tiene dos grandes desafíos por delante: alcanzar los 100 goles con la 'U' y contribuir para que el cuadro crema consiga el tetra. Cada partido será una oportunidad para seguir acercándose a esa marca soñada.

El siguiente capítulo de esta historia será este sábado frente a UTC. Valera buscará volver a celebrar, aumentar su cuenta personal y dar otro paso hacia el centenar de tantos, una cifra que podría colocarlo todavía más arriba entre las grandes leyendas goleadoras del club.

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