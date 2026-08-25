Piero Quispe gana terreno y busca meterse en el once de Universitario ante UTC

Piero Quispe empieza a ganarse la confianza de Héctor Cúper y se perfila como una de las opciones para arrancar este sábado ante UTC en Cajamarca. El volante tuvo su reestreno con Universitario en la penúltima fecha y dejó buenas sensaciones en los minutos que disputó.

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Su ingreso evidenció que puede aportar mayor dinámica, asociación y manejo de balón al mediocampo crema. Además, demostró estar preparado para responder en distintos escenarios, una característica que podría ser importante ante la exigencia de jugar en Cajamarca.

Durante los entrenamientos, el comando técnico viene probándolo en reemplazo de Jairo Concha y también de Adrián Quiroz. Cúper analiza distintas alternativas para encontrar la mejor fórmula de cara a un partido que exigirá intensidad y buen manejo de pelota.

La decisión final se tomará durante la semana, pero Quispe ya dio un paso importante en su objetivo de recuperar protagonismo. El mediocampista sabe que una buena actuación ante UTC podría acercarlo nuevamente a la titularidad.

Por ello, Cajamarca aparece como una nueva oportunidad para el 'Niño Maravilla'. Quispe quiere aprovechar cada minuto, responder a la confianza del comando técnico y volver a convertirse en una pieza importante de Universitario en el tramo decisivo de la temporada.