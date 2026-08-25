Jordán Guivin reveló su sentir por vestir la camiseta de Universitario: "Feliz de estar en la 'U'"

Universitario se prepara para lo que será su compromiso ante UTC por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1. El encuentro, que se realizará en el estadio Héroes de San Ramón, promete ser un encuentro de principio a fin. Uno de los que se pronunció al respecto fue Jordan Guivin, reciente fichaje de los cremas para esta temporada.

El volante no dudó en revelar su sentir por poder vestir la camiseta de la U y señaló que se siente contento de estar en el elenco dirigido por Héctor Cúper y aseguró que está de la mejor manera, a la espera de su oportunidad.

Jordan Guivin habló sobre Universitario

"Feliz de estar en Universitario, desde donde me toque siempre voy a dar lo mejor. Físicamente estoy muy bien”, fueron las primeras palabras del jugador, recogidas por el periodista Raúl Chávez.

Y con respecto al encuentro, señaló que ya conoce la altura y espera poder tener minutos en este compromiso tan importante. "Dios quiera y me toque estar y pueda dar lo mejor. Vengo jugando en altura casi 4 años así que conozco".

Finalmente, señaló que el conjunto cajamarquino será un rival difícil, tal como lo son todos los equipos. "Un rival que por ahí no la está pasando bien, pero como todo rival va a ser difícil", complementó.

¿Cuándo juega Universitario vs UTC?

Universitario se enfrentará a UTC por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1. El encuentro se disputará el sábado 29 de agosto, desde las 3.30 p. m., en el estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca.