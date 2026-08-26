Árbitro confirmado del Universitario vs Alianza por el Clausura de la Liga Femenina 2026

Universitario de Deportes y Alianza Lima disputarán una nueva edición del clásico femenino correspondiente a la séptima jornada del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026. De cara a este importante compromiso, ya se dio a conocer el nombre del árbitro encargado de impartir justicia en el encuentro: estamos hablando de Maykol Farromeque.

Árbitro del Universitario vs Alianza Lima por el Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026

La Comisión Nacional de Árbitros (Conar) ya definió al encargado de impartir justicia en el esperado clásico del Torneo Clausura de la Liga Femenina entre Universitario y Alianza Lima. Maykol Farromeque fue designado como árbitro principal para el duelo que se disputará este domingo 30 de agosto en el Estadio Monumental.

Maykol Farromeque será el árbitro del Universitario vs Alianza Lima por el Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026

El juez nacional contará con el respaldo de Diana Ruiz y Jorge Peñafiel, quienes cumplirán la función de asistentes. Por su parte, Dariel Cornejo fue elegido como cuarto árbitro, mientras que Carlos Espichan tendrá el cargo de asesor durante el importante compromiso entre las dos escuadras más representativas del fútbol peruano.

¿Qué día y qué hora juegan Universitario vs Alianza Lima por la Liga Femenina 2026?

El clásico femenino entre Universitario de Deportes y Alianza Lima se jugará este domingo 30 de agosto desde las 3.15 p. m. en el Estadio Monumental. El encuentro corresponde al Torneo Clausura de la Liga Femenina y concentra gran expectativa, debido a la rivalidad entre ambos equipos y la importancia de sumar puntos en esta etapa del campeonato.

Los árbitros de los otros partidos de la Liga Femenina 2026

La Conar también dio a conocer a las autoridades arbitrales que estarán al frente de los otros partidos de la jornada. Antonia Zavala será la jueza principal del duelo entre FC Killas y Sporting Cristal, en tanto que Flor Carazas asumirá la dirección del encuentro entre UNSAAC y Melgar.