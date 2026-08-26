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Exfigura de Alianza Lima se perfila como fichaje de Universitario: "Ya está en tienda crema"

Universitario de Deportes desea romper el mercado de fichajes y se perfila a contratar a una exfigura de Alianza Lima de cara al Torneo Clausura 2026.

Luis Blancas
Exfigura de Alianza Lima suena fuerte como fichaje de Universitario de Deportes
Exfigura de Alianza Lima suena fuerte como fichaje de Universitario de Deportes | Composición: Líbero
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Universitario de Deportes sigue firme en su búsqueda de salir campeón del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026 y es por eso que se sigue reforzando con diversos jales que rompan el mercado de fichajes. En este caso, los cremas vienen negociando para fichar a una exfigura de Alianza Lima: estamos hablando de Grace Cagnina.

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Grace Cagnina, exjugadora de Alianza Lima, suena fuerte como fichaje de Universitario de Deportes

Grace Cagnina, exjugadora de Alianza Lima, suena fuerte como fichaje de Universitario de Deportes

La periodista deportiva Luccina Aparicio informó que Cagnina, quien jugó en Alianza a mediados de 2025, está muy próxima a convertirse en nueva integrante de Universitario para el Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026.

“Grace Cagnina a Universitario. Fuentes cercanas indican que la defensa central ex Alianza Lima, ya está en tienda crema. Universitario viene reforzándose de cara a la Copa Libertadores”, afirmó.

Cabe destacar que Grace Cagnina se coronó campeona con Alianza Lima en la Liga Femenina 2025 después de conquistar el Clausura y que, si finalmente se concreta su fichaje por Universitario de Deportes, buscará alzarse con el título del fútbol femenino peruano en 2026.

Clubes de Grace Cagnina

  • LI Rough Riders| Estados Unidos (2022)
  • Stony Brook Seawolves| Estados Unidos (2023)
  • Brooklyn FC| Estados Unidos (2024)
  • Bullen Lions| Australia (2024/2025)
  • Alianza Lima| Perú (2025)
  • UKS SMS Lodz| Polonia (2025/2026)

¿Cómo le va a Universitario en la Liga Femenina 2026?

Universitario de Deportes se coronó campeón del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026 y ahora apunta a quedarse también con el Clausura, con la intención de proclamarse vencedor y campeón nacional al cierre de la temporada.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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