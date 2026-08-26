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Exfigura de Alianza Lima se perfila como fichaje de Universitario: "Ya está en tienda crema"
Universitario de Deportes desea romper el mercado de fichajes y se perfila a contratar a una exfigura de Alianza Lima de cara al Torneo Clausura 2026.
Universitario de Deportes sigue firme en su búsqueda de salir campeón del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026 y es por eso que se sigue reforzando con diversos jales que rompan el mercado de fichajes. En este caso, los cremas vienen negociando para fichar a una exfigura de Alianza Lima: estamos hablando de Grace Cagnina.
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Grace Cagnina, exjugadora de Alianza Lima, suena fuerte como fichaje de Universitario de Deportes
La periodista deportiva Luccina Aparicio informó que Cagnina, quien jugó en Alianza a mediados de 2025, está muy próxima a convertirse en nueva integrante de Universitario para el Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026.
“Grace Cagnina a Universitario. Fuentes cercanas indican que la defensa central ex Alianza Lima, ya está en tienda crema. Universitario viene reforzándose de cara a la Copa Libertadores”, afirmó.
Cabe destacar que Grace Cagnina se coronó campeona con Alianza Lima en la Liga Femenina 2025 después de conquistar el Clausura y que, si finalmente se concreta su fichaje por Universitario de Deportes, buscará alzarse con el título del fútbol femenino peruano en 2026.
Clubes de Grace Cagnina
- LI Rough Riders| Estados Unidos (2022)
- Stony Brook Seawolves| Estados Unidos (2023)
- Brooklyn FC| Estados Unidos (2024)
- Bullen Lions| Australia (2024/2025)
- Alianza Lima| Perú (2025)
- UKS SMS Lodz| Polonia (2025/2026)
¿Cómo le va a Universitario en la Liga Femenina 2026?
Universitario de Deportes se coronó campeón del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026 y ahora apunta a quedarse también con el Clausura, con la intención de proclamarse vencedor y campeón nacional al cierre de la temporada.
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