TENSIÓN en Filadelfia tras FORCEJEO con un inmigrante: ICE afirma que hispano provocó la caída de un agente federal

Un operativo de agentes de ICE terminó en un intercambio con un inmigrante hispano en Filadelfia, durante el cual un funcionario federal se golpeó la cabeza. La agencia migratoria aseguró que el hombre fue reducido con una pistola de descargas eléctricas y posteriormente detenido.

ICE acusa a inmigrante de derribar a agente durante operativo en Filadelfia

El hecho ocurrió el 2 de octubre de 2026, en las inmediaciones de las calles 17th y Callowhill, en Filadelfia. Según Telemundo 62 Philadelphia, el detenido fue identificado como Jesús Velázquez Jiménez, de nacionalidad mexicana. En las imágenes difundidas aparece sin camiseta y con aparentes manchas de sangre en el rostro. ICE señaló que sus agentes se encontraron con Velázquez Jiménez durante un operativo en la ciudad.

El operativo de ICE se realizó en Filadelfia el 2 de octubre de 2026.

Según la versión de la agencia, durante el forcejeo el inmigrante habría provocado que uno de los oficiales cayera y se golpeara la cabeza. Sin embargo, el agente logró utilizar su Taser contra Velázquez Jiménez.

¿Qué ocurrió con el inmigrante detenido por ICE?

Tras recibir la descarga, Velázquez Jiménez también cayó al suelo y fue detenido por los agentes. Posteriormente, fue trasladado al Jefferson University Hospital para recibir atención médica.

Telemundo 62 Philadelphia reportó que, tras recibir el alta médica, el hombre fue puesto a disposición de funcionarios de ICE en Filadelfia para continuar con el proceso correspondiente. La agencia migratoria también indicó que Velázquez Jiménez habría ingresado a Estados Unidos por El Paso, Texas, el 24 de abril de 2026, con autorización para permanecer en el país hasta el 10 de junio.

El caso vuelve a poner bajo la lupa los operativos de ICE y las detenciones de inmigrantes en Estados Unidos, especialmente entre la población hispana.