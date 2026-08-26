Sekou Gassama y sus fuertes quejas en Universitario tras su paso fugaz: "Dejé de jugar"

Uno de los mayores fracasos que presentó Universitario de Deportes, en cuanto a fichajes, esta temporada fue Sekou Gassama. Delantero que llegó como el goleador estrella para la Liga 1 y Copa Libertadores 2026, pero se fue sin pena ni gloria. Ahora, lejos de Perú, el atacante sorprendió con una fuerte queja en una entrevista para un prestigioso medio de España.

El senegalés conversó con el diario Sport, con sede en Barcelona, y tocó varios puntos sobre su carrera profesional e incluso se animó a hablar sobre su futuro. Sin embargo, lo que más llamó la atención a los hinchas merengues fue que se pronunció sobre su breve paso en la 'U', donde no convirtió ni un solo gol en partidos oficiales, y reveló por qué no pudo brillar como a él le hubiera gustado.

Sekou Gassama se quejó tras su paso en Universitario

"Estuve seis meses parado por un problema familiar y después me surgió la opción de irme a Perú. Cuando llegué allí lo hice con muchas expectativas, pero físicamente se notaba que todavía no estaba a tono. Soy un jugador grande y físico. Tampoco ayudó que, en mi primer partido después de mucho tiempo sin competir, jugase media hora. En los últimos minutos se me notó mucho el cansancio", indicó Sekou Gassama. De esta forma dejó claro que Javier Rabanal lo complicó al mandarlo al campo demasiado tiempo, ya que no se encontraba aún al 100%.

"Después cesaron al entrenador. Como yo había llegado como una petición suya, a raíz de aquello dejé de jugar. Con el siguiente técnico (Jorge 'Coco' Araujo) pasé un tiempo sin competir. Si un entrenador no cuenta contigo, tú entrenas y entrenas, pero es difícil ponerte a punto sin jugar. Cuando volvieron a cambiar de entrenador y llegó Héctor Cúper, me vio y me preguntó si quería competir. Le respondí: “Sí, claro”. Me vio entrenar y pude competir en los últimos partidos", sentenció el ex Universitario de Deportes.

Sekou Gassama no brilló en Universitario de Deportes.

El senegalés dio a entender que Araujo tampoco le dio la confianza que necesitaba y por ello no contó con las oportunidades necesarias en la Liga 1 ni Copa Libertadores. Lo cierto es que hoy el atacante africano sigue sin conseguir equipo y la temporada en Europa ya ha comenzado, mientras que en Sudamérica es cuestión de meses para que llegue a su final. Por ello, todo apunta a que deberá esperar hasta el próximo año para retomar su carrera profesional.