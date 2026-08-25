¿Cuántos goles le faltan a Eryc Castillo para superar a Hernán Barcos como goleador extranjero?

Uno de los futbolistas más queridos en Alianza Lima es Eryc Castillo, quien llegó al club la temporada pasada y se ganó la renovación gracias a su tremendo rendimiento. Incluso, este año es el anotador principal de los blanquiazules en la Liga 1 y, por ello, muchos hinchas tienen curiosidad por conocer a cuántos tantos está de superar a Hernán Barcos como máximo goleador extranjero en la historia de la institución.

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Sin duda alguna, este año viene siendo sensacional para el atacante ecuatoriano, ya que convierte casi cada fin de semana. Sin embargo, 'La Culebra' todavía está a una cantidad considerable de goles y necesitará esforzarse bastante si quiere igualar al 'Pirata' y meterse como un ídolo del conjunto de La Victoria, pero nada es imposible, sobre todo si sigue con la 'mecha' encendida.

¿A cuántos goles está Eryc Castillo de Hernán Barcos?

Actualmente, contando todos los torneos en los que ha competido desde que llegó a Alianza Lima (Liga 1, Copa Libertadores y Copa Sudamericana), Eryc Castillo tiene un total de 27 goles con la camiseta blanquiazul. Si bien es una cifra alta para un delantero que se desempeña principalmente como extremo, aún está muy lejos de igualar a Hernán Barcos.

El delantero argentino llegó en 2021 a La Victoria y se fue a fines del 2025. En ese lapso disputó un total de 189 partidos y anotó la impresionante cifra de 77 dianas. Por ello, 'La Culebra' aún se encuentra a 50 goles de alcanzar al 'Pirata' como el máximo artillero extranjero en la historia de la institución deportiva. Necesita mucho para igualarlo.

Eryc Castillo es el referente de Alianza Lima.

¿Hasta cuándo tiene contrato Eryc Castillo con Alianza Lima?

Eryc Castillo aún tiene contrato en Alianza Lima hasta finales de diciembre del año 2028. Es decir, le quedan por lo menos dos temporadas más en tienda blanquiazul y en cada una deberá convertir al menos 25 dianas en cada una. Esto suponiendo que no vuelva a marcar en lo que va de la presente temporada