Marco Huamán y su posible fecha de regreso con Alianza Lima: "Avanza a grandes pasos"

Alianza Lima sufrió la sensible baja de Marco Huamán para los últimos partidos por el Torneo Clausura 2026. Como se recuerda, el lateral de 23 años terminó lesionado en el partido ante Sport Boys por la cuarta fecha del certamen, tras un pisotón del delantero Luciano Nequecaur. Situación que lo dejó fuera de los últimos dos partidos del cuadro íntimo. No obstante, se conoció que la recuperación del defensor viene acelerándose favorablemente y ya habría una fecha tentativa para su esperado retorno.

¿Cuándo volverá a jugar Marco Huamán en Alianza Lima?

Según información del periodista Gerson Cuba, el joven lateral aliancista ha superado con creces las expectativas sobre su recuperación y, de no haber mayores inconvenientes, sería considerado por el profesor Pablo Guede para el encuentro frente a Juan Pablo II College en Chongoyape, por la octava fecha del Clausura.

“La recuperación de Marco Huamán avanza a grandes pasos. De continuar con este proceso al mismo nivel, existe la posibilidad de que su regreso se produzca en el partido entre Juan Pablo II y Alianza Lima. Veremos.”, publicó el comunicador en su cuenta oficial de X (antes Twitter).

Marco Huamán reaparecería en el partido ante Juan Pablo II College.

¿Cuál es la lesión de Marco Huamán?

Como se recuerda, tras el partido ante la 'Misilera', Marco Huamán encendió las alarmas en Alianza Lima al retirarse del Estadio Nacional con muletas y una bota ortopédica, mientras era acompañado por miembros del comando técnico y con notoria dificultad para trasladarse.

Horas después del compromiso, el club informó a través de sus redes sociales que el futbolista presenta un desgarro del ligamento peroneoastragalino anterior del tobillo derecho. No obstante, su reaparición se daría más pronto de lo previsto tras conocerse que viene recuperándose favorablemente.

Próximo partido de Alianza Lima

Cabe precisar que Alianza Lima volverá a jugar este sábado 29 de agosto a las 7.30 p. m., cuando reciba en Matute a Deportivo Garcilaso por la séptima fecha. El 'Pedacito de Cielo' llega motivado a este compromiso tras golear por 4-1 a Cusco FC, resultado que le permitió alcanzar el primer lugar del Torneo Clausura, junto a Universitario de Deportes.