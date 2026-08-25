Marco Huamán avanza con su recuperación e ilusiona con su regreso a Alianza: "Alta posibilidad"

Alianza Lima no ha logrado los resultados esperados en lo que va del Torneo Clausura 2026 y una de las situaciones que han ocasionado ello ha sido la baja de Marco Huamán por lesión. Sin embargo, recientemente se confirmó que el lateral viene cumpliendo satisfactoriamente su recuperación y ya hay una fecha tentativa para su regreso.

Marco Huamán avanza con su recuperación e ilusiona con su regreso a Alianza Lima

El lateral nacional se había consolidado como un jugador imprescindible en el esquema de Pablo Guede y había sido vital en cada una de las victorias de Alianza Lima y no ha podido ser reemplazado adecuadamente por Nicolás Díaz. En ese contexto, José Varela reveló nuevos detalles de la recuperación del futbolista.

Durante el programa ‘Modo Fútbol’, el periodista deportivo reveló que Marco Huamán ha sorprendido al club con su recuperación y se prevé que pueda retornar a las canchas antes de lo estipulado. De hecho, todo hace indicar que estará listo para el clásico ante Universitario.

Marco Huamán puede reaparecer en el clásico ante Universitario de Deportes.

"En el partido ante Sport Boys Marco Huamán se lesionó y tuvo un desgarro ligamentario. A día de hoy, el futbolista marcha en una recuperación bastante buena y me dicen que hay una alta posibilidad de que Marco Huamán pueda reaparecer para el clásico ante Universitario", reveló el comunicador.

Si bien aún no está confirmado su regreso a las canchas, en La Victoria se ilusionan con el regreso de Huamán especialmente para un partido decisivo como el clásico del fútbol peruano, ya que enfrentará a dos equipos que pelean el título y por la relevancia que tiene el defensor en el plantel.

¿Cuándo juegan Alianza Lima y Universitario por el clásico de la Liga 1?

Alianza Lima y Universitario se medirán en un nuevo clásico el lunes 12 de setiembre. Este duelo será válido por la fecha 9 del Torneo Clausura y se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva, más conocido como Matute, desde las 8.00 p. m. (hora peruana).