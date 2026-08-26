¿Por qué Fernando Pacheco no llegó a Alianza Lima? Detalles de su frustrado fichaje al cuadro íntimo

En los últimos días el nombre de Fernando Pacheco sonó con mucha fuerza como posible nuevo refuerzo de Alianza Lima de cara a lo que resta del Torneo Clausura 2026. No obstante, el día de ayer se confirmó su llegada a Deportivo Garcilaso de Cusco, dejando varias dudas sobre lo que para muchos parecía un hecho su traspaso a Matute. ¿Por qué Fernando Pacheco no firmó por Alianza? En esta nota te contamos todo lo que se sabe sobre su frustrado fichaje.

Fernando Pacheco y el motivo de su frustrado fichaje a Alianza Lima

Según información del periodista José Varela, las negociaciones entre el extremo y el conjunto blanquiazul estaban encaminadas y todo apuntaba a que llegarían a buen puerto, sin embargo, hubo un factor clave que terminó por truncar todos los avances sobre su contratación: el tiempo de su contrato. Resulta que los íntimos le ofrecieron firmar hasta fin de año, algo que no cayó bien en el futbolista, pues buscaba un vínculo más extenso.

“Le pedían al jugador (Pacheco) un contrato hasta fin de año y, de acuerdo a rendimiento, posibilidad de ampliar. Eso no le convenía al jugador. El día de ayer por la tarde, a mí me avisan que iba a ir a Cusco (Garcilaso). No llegó a Alianza Lima porque no llegó a un acuerdo, no hubo acuerdo. Él buscaba un contrato más extenso”, señaló el comunicador durante la última emisión del programa ‘Modo Fútbol’.

Fernando Pacheco fue presentado como refuerzo de Deportivo Garcilaso

El caso Kevin Quevedo también influyó en las negociaciones con Pacheco

Asimismo, el citado medio informó que las negociaciones con Pacheco se enfriaron debido a la situación actual de Kevin Quevedo. Como es de conocimiento público, el futbolista pidió perdón al comando técnico y a sus compañeros de equipo, comprometiéndose a cumplir con las exigencias físicas para ser considerado por el profesor Pablo Guede en sus próximas convocatorias. El estratega aliancista habría aceptado las disculpas del extremo y, por tal motivo, la directiva habría desistido en seguir negociando con Pacheco.

Fernando Pacheco firmó por Deportivo Garcilaso

En la víspera, Deportivo Garcilaso hizo oficial la llegada de Fernando Pacheco a la institución: Un nuevo refuerzo llega al Rico Garci. Velocidad, desequilibrio, talento y hambre de gloria llegan para ponerse la Celeste y defender nuestros colores en cada batalla, publicó el 'pedacito de cielo' en sus redes sociales.