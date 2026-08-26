Kevin Quevedo y su posible fecha de regreso con Alianza Lima: "Tiene que trabajar muchísimo"

Una de las ausencias más destacadas de Alianza Lima en los últimos partidos ha sido la de Kevin Quevedo. El extremo había sido ‘borrado’ por Pablo Guede y el propio técnico confirmó que no contaba con él para el resto del año. No obstante, recientemente se disculpó y su caso dio un giro importante, por lo que ya tiene una fecha prevista para poder jugar en el Torneo Clausura 2026.

Kevin Quevedo y su posible fecha de regreso con Alianza Lima

En los últimos días se conoció que el extremo nacional tendrá una segunda oportunidad para volver a ser considerado en el esquema de Alianza Lima. Esto, luego de que se disculpara con sus compañeros y Pablo Guede. En ese contexto, el periodista José Varela reveló que ya hay una fecha prevista para el regreso del extremo.

Durante el programa 'Modo Fútbol', el comunicador señaló que Kevin Quevedo tiene confirmado que no será considerado ante Deportivo Garcilaso y tampoco reaparecerá en el clásico ante Universitario, y la idea del comando técnico es que pueda ser reincorporado para octubre, cuando se termine el parón de selecciones.

Kevin Quevedo tendrá la opción de reaparecer con Alianza Lima en octubre.

"Lo primero es que el futbolista tiene que trabajar muchísimo, porque viene de atrás para ponerse a nivel con sus compañeros y entrenarse muy bien para ser considerado por Pablo Guede. No va a jugar contra Garcilaso y tampoco en el clásico. A lo que se apunta con Kevin Quevedo es que pueda estar en óptimas condiciones de cara a la reanudación del Torneo Clausura tras los partidos de la fecha FIFA, en octubre", informó.

Del mismo modo, el periodista deportivo señaló que el futbolista de 29 años está obligado a trabajar en el máximo nivel posible para igualar el ritmo del equipo, ya que solo en ese escenario será considerado por Pablo Guede.

¿Cuándo fue el último partido de Kevin Quevedo con Alianza Lima?

La última ocasión en la que Kevin Quevedo sumó minutos con la camiseta blanquiazul fue el 9 de mayo, durante el empate 1-1 frente a Sporting Cristal por la jornada 14 del Torneo Apertura. A partir de entonces, el exfutbolista de Universitario y Deportivo Garcilaso no ha vuelto a entrar en la convocatoria de Guede y todavía no ha disputado minutos en el Clausura.