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Eryc Castillo y el increíble logro que podría sumar en Alianza luego de 30 años

Eryc Castillo es el goleador de Alianza Lima y se enfoca en lograr destapar una dura estadística que tienen los íntimos en la Liga 1.

Sandro Bazán
Eryc Castillo se apunta para hacer historia con Alianza Lima.
Eryc Castillo se apunta para hacer historia con Alianza Lima. | L1MAX | Composición: Líbero
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Sus goles se volvieron importantes a lo largo de la temporada y fueron una de las claves para ganar el Torneo Apertura y ahora se enfoca en llegar de esa forma hasta el final de la temporada. Eryc Castillo quiere entrar a los libros de Alianza Lima luego de 30 años con una estadística que no fue nada favorable para el pueblo íntimo.

Kevin Quevedo con camiseta de Alianza Lima

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En 1996 fue la última vez que un jugador de Alianza Lima se convirtió en goleador de un campeonato, en ese año lo hizo Waldir Saénz. Ahora 30 años después el ecuatoriano quiere instalarse en esa lista coronándose con un título nacional bajo el brazo.

“Algo inexplicable, contento con eso. Creo que el grupo está validando estas situaciones. Estoy de cara al gol, pero el grupo está ayudando en eso. No solo soy yo, es todo el equipo y seguimos por más. Creo que es trabajo, el cuerpo técnico ha hecho la posibilidad que pueda estar más cerca del gol. Dios permita siga la racha que es lo importante”, comentó el delantero aliancista.

Eryc Castillo se hizo presente en el marcador en la victoria de Alianza Lima. Foto: Liga 1

Eryc Castillo tiene contato hasta el 2028 con Alianza Lima.

Por el momento, Eryc Castillo suma 15 goles en el campeonato y si bien es cierto Facundo Callejo con 14 le viene pisando los talones, el sábado tiene la oportunidad perfecta ante Deportivo Garcilaso para seguir ampliando esa cifra en su beneficio y todo el pueblo aliancista que quiere ver ese galardón.

LOS OTROS GOLEADORES DE LA LIGA 1

Facundo Callejo – Cusco FC – 14 goles

Alejandro Hohberg – Cienciano – 12 goles

Carlos Garcés – Cienciano – 11 goles

Álex Valera – Universitario – 11 goles

Jhonny Vidales – Melgar – 11 goles

¿Cuál es el valor de Eryc Castillo?

Actualmente, Eryc Castillo tiene un valor de 550 mil euros en el mercado de transferencias y es un precio elevado para el fútbol peruano. Pese a ello, se encuentra muy lejos de su mejor versión debido a que en el dos mil veinte llegó a costar un total de 2,5 millones de euros.

Sandro Bazán
AUTOR: Sandro Bazán

Sandro Bazán: últimas noticias, entrevistas exclusivas, columnas de opinión y artículos escritos en diario Libero.pe.

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