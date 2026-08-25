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Pablo Sabbag expresó su amor por Alianza Lima y le compuso una canción: "Tú eres especial"

Sabbag volvió a dar de qué hablar entre los hinchas de Alianza Lima luego de estrenar una nueva canción que lleva el nombre de la institución blanquiazul.

Antonio Vidal
Pablo Sabbag expresó su amor por Alianza Lima y le compuso una canción. Foto: composición Líbero/YouTube
Pablo Sabbag expresó su amor por Alianza Lima y le compuso una canción. Foto: composición Líbero/YouTube
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Pablo Sabbag demostró que aún guarda un especial recuerdo de Alianza Lima tras compartir una emotiva canción dedicada al club. En el videoclip aparecen imágenes de su etapa en La Victoria, dejando en evidencia el cariño que mantiene por la institución que marcó una etapa importante de su carrera.

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El delantero de la selección de Siria también ha desarrollado una faceta como cantante y compositor durante sus momentos libres. Algunas de sus producciones han contado con la participación de amigos, pero esta nueva canción promete tener una recepción especial entre los hinchas blanquiazules.

La canción compuesta por el actual jugador del Cerezo Osaka, titulada 'Alianza (Lima)', narra la historia de un joven que se enamora de su pareja y utiliza al club blanquiazul como parte del significado que da contexto a la letra: “Hagamos una alianza como Lima (Alianza Lima)”, se escucha en el coro de la canción.

Pablo Sabbag le compuso una canción a Alianza Lima

Pablo Sabbag le compuso una canción a Alianza Lima

El videoclip ha tenido muy buena aceptación, sobre todo por parte de los hinchas blanquiazules quienes han emitido comentarios positivos por esta canción.

Trayectoria de Pablo Sabbag

Los equipos por los que pasó Pablo Sabbag son:

  • Cali B
  • Deportivo Cali
  • Tondela
  • Inter Bogotá
  • Estudiantes de La Plata
  • Newell's
  • Alianza Lima
  • Suwon FC
  • Al-Ahli
  • Cerezo Osaka
Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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