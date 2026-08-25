0

'Cóndor' Mendoza dio fuerte calificativo de Girotti y su rendimiento en Alianza: "Es un desastre"

Andrés Mendoza criticó el rendimiento de Federico Girotti en Alianza Lima, calificándolo de "desastre" y cuestionando su falta de goles en el Torneo Clausura.

Antonio Vidal
'Cóndor' Mendoza dio fuerte calificativo de Girotti y su rendimiento en Alianza. Foto: composición Líbero/Liga 1/Datazo
'Cóndor' Mendoza dio fuerte calificativo de Girotti y su rendimiento en Alianza. Foto: composición Líbero/Liga 1/Datazo
COMPARTIR

Andrés Mendoza no dudó en cuestionar el rendimiento de Federico Girotti con Alianza Lima. El argentino, que llegó a La Victoria para ser determinante tras su paso por Talleres, no ha logrado marcar una diferencia abismal y es por eso que viene recibiendo una serie de críticas por su falta de gol en el Torneo Clausura.

Tras ello, el conocido como el 'Cóndor' fue contundente al calificar al delantero como un desastre y consideró que Alianza tomó una mala decisión al contratarlo para la temporada 2026.

Kevin Quevedo con camiseta de Alianza Lima

PUEDES VER: ¿Kevin Quevedo jugará ante Garcilaso tras volver a entrenar con Alianza Lima? Lo último que se sabe

'Cóndor' Mendoza dio fuerte calificativo de Federico Girotti

En la más reciente edición del programa Datazo, el exjugador manifestó que si Alianza quería un delantero, era mejor traer a uno similar a Eryc Castillo.

"Girotti así juegue de '9', es una m... es un desastre. Yo creo que Alianza se equivocó en traer a Girotti. Si tú querías un '9', lo mejor era que traigas a uno como Castillo, veloz", fueron las tajantes palabras de Mendoza.

¿Cuántos goles tiene Federico Girotti con Alianza Lima?

Tras su llegada, el delantero de 27 años lleva tan solo tres goles con la camiseta blanquiazul, una cuota goleadora muy por debajo de lo que se espera de un fichaje extranjero.

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Universitario vs Alianza Lima: fecha, hora y canal para ver clásico por la Liga Femenina 2026

  2. Partido de Sport Boys vs Sporting Cristal por el Clausura cambiará de estadio: "Es un hecho"

¡Vamos al Circo!

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Cinemark

Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 45.90
Comprar

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano