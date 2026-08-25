'Cóndor' Mendoza dio fuerte calificativo de Girotti y su rendimiento en Alianza: "Es un desastre"

Andrés Mendoza no dudó en cuestionar el rendimiento de Federico Girotti con Alianza Lima. El argentino, que llegó a La Victoria para ser determinante tras su paso por Talleres, no ha logrado marcar una diferencia abismal y es por eso que viene recibiendo una serie de críticas por su falta de gol en el Torneo Clausura.

Tras ello, el conocido como el 'Cóndor' fue contundente al calificar al delantero como un desastre y consideró que Alianza tomó una mala decisión al contratarlo para la temporada 2026.

'Cóndor' Mendoza dio fuerte calificativo de Federico Girotti

En la más reciente edición del programa Datazo, el exjugador manifestó que si Alianza quería un delantero, era mejor traer a uno similar a Eryc Castillo.

"Girotti así juegue de '9', es una m... es un desastre. Yo creo que Alianza se equivocó en traer a Girotti. Si tú querías un '9', lo mejor era que traigas a uno como Castillo, veloz", fueron las tajantes palabras de Mendoza.

¿Cuántos goles tiene Federico Girotti con Alianza Lima?

Tras su llegada, el delantero de 27 años lleva tan solo tres goles con la camiseta blanquiazul, una cuota goleadora muy por debajo de lo que se espera de un fichaje extranjero.