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¿Kevin Quevedo jugará ante Garcilaso tras volver a entrenar con Alianza Lima? Lo último que se sabe

Alianza Lima inició la semana con la reincorporación de Kevin Quevedo, quien había estado apartado por el técnico Pablo Guede. ¿Juega frente a Garcilaso?

Wilfredo Inostroza
Kevin Quevedo con camiseta de Alianza Lima
Kevin Quevedo con camiseta de Alianza Lima
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Alianza Lima tuvo su primera práctica de la semana durante este martes y una de las novedades fue Kevin Quevedo, quien había estado apartado del grupo por decisión de Pablo Guede. Tras limar asperezas, el delantero viene luchando por estar físicamente apto y volver a vestir la camiseta blanquiazul.

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Recordemos que se había informado que el delantero no estaba cumpliendo con algunas disposiciones del comando técnico y no estaba apto físicamente para lo que se exigía.

Se sabe que el '27' conversó con sus compañeros y el entrenador. En este diálogo, además de pedir disculpas por algunas actitudes negativas, 'Quevedinho' se comprometió a estar en óptimas condiciones y así sumar al grupo en el objetivo de conquistar el título nacional con el cuadro blanquiazul.

Kevin Quevedo Alianza Lima

Kevin Quevedo espera volver a tener acción con Alianza Lima

¿Puede jugar ante Deportivo Garcilaso por la fecha 7 del Torneo Clausura? De acuerdo a la información difundida por el periodista Marcello Merizalde, esto finalmente lo decidirá Guede dependiendo del rendimiento que muestre durante los entrenamientos.

Cabe señalar que Quevedo no ha tenido actividad en el Clausura y la última vez que fue en el partido ante Cristal por el Apertura en Matute, cuando jugó los últimos 14 minutos.

Kevin Quevedo y sus números con Alianza Lima en 2026

Durante la presente temporada 2026, Kevin Quevedo jugó nueve partidos con Alianza Lima y no marcó goles, además tampoco suma asistencias de gol.

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

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