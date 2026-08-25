Mr. Peet defendió a Alejandro Duarte y le dejó contundente pedido: "Que siga tapando con personalidad"

Alianza Lima sacó un empate en su visita a Melgar en Arequipa. El encuentro en la Ciudad Blanca estuvo marcado por el 1-1 en la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1. Luego del encuentro, Mr. Peet, fiel a su estilo, analizó el rendimiento de uno de los jugadores del equipo.

Se trata de Alejandro Duarte, quien tuvo un aceptable rendimiento. No obstante, el periodista no dudó en respaldarlo tras el encuentro, pues como se sabe, en los últimos partidos de los íntimos, al golero se le estuvo cuestionando su rendimiento debido a los goles que ha venido recibiendo.

Mr. Peet analizó el partido de Alejandro Duarte.

Como se recuerda, durante el partido entre los íntimos y rojinegros, Duarte tuvo notables atajadas, por lo que Mr. Peet declaró lo siguiente: "Otro ejemplo: lo criticamos a Duarte, y digo ‘lo criticamos’ porque yo me considero dentro del mundo de hinchas de Alianza", empezó diciendo durante el programa Madrugol.

Además, el comunicador resaltó que las críticas no pueden ser tan excesivas, pues podría ocasionar un bajón en su rendimiento. "Les decía: ‘No podemos matarlo porque una crítica, sí, dio mal rebote, sí dio mal rebote en el gol de Alianza Atlético de Sullana’. Sí, claro, él lo asumió, él lo dijo, pero no podemos matarlo porque es nuestro arquero titular".

Para después complementar, resaltando que espera que Duarte tenga más partidos como el que realizó en Arequipa. "Es nuestro arquero titular. Es nuestro arquero que, como hoy, nos va a salvar. Entonces, lo que yo quiero de aquí en más de Duarte es que siga tapando así, más atento, con personalidad, con huevos, sentirse líder en el área chica, en el área grande, en el arco. Eso es lo que quiero de él, no matarlo".