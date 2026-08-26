Fernando Pacheco, ex Cristal, remece el mercado y es presentado por rival de Liga 1: "Bienvenido"

El mercado de fichajes del Torneo Clausura 2026 sigue moviéndose y ahora uno de los protagonistas fue Fernando Pacheco. El extremo nacional sonó como refuerzo de diversos clubes, pero ahora ya fue anunciado como flamante fichaje de Deportivo Garcilaso, uno de los rivales de los celestes en la lucha por el título.

Fernando Pacheco, ex Sporting Cristal, es presentado por rival de Liga 1

Luego de varias semanas de rumores, Fernando Pacheco decidió estampar su firma por Deportivo Garcilaso para disputar todo el Torneo Clausura. El extremo con pasado en Sporting Cristal llega en calidad de agente libre y ahora buscará aportar su talento en uno de los equipos revelación del segundo campeonato.

El ‘Garci’ hizo oficial la llegada de ‘Mpaché’ mediante sus canales oficiales y destacaron sus características, las mismas que ahora buscará plasmar dentro del campo con la camiseta de la escuadra cusqueña.

Fernando Pacheco fue presentado como refuerzo de Deportivo Garcilaso

“Un nuevo refuerzo llega al Rico Garci. Velocidad, desequilibrio, talento y hambre de gloria llegan para ponerse la Celeste y defender nuestros colores en cada batalla”, fue el mensaje que dejó el club en su anuncio.

De esta forma, Fernando Pacheco retorna al Perú luego de lo que fue su paso por el Hapoel Ironi Kiryat Shmona de Israel y llega a uno de los equipos que han sorprendido en el Torneo Clausura, disputando el liderato.

Fernando Pacheco fue opción en Sport Boys y Alianza Lima

Ante su deseo de volver al fútbol peruano, el extremo nacional fue voceado como opción en las filas de Sport Boys y Alianza Lima. Los chalacos se interesaron en su fichaje, aunque finalmente no prosperó la negociación. Por su parte, los blanquiazules habían mostrado un mayor interés y parecía que todo estaba encaminado para su llegada; no obstante, el jugador decidió firmar por los cusqueños.