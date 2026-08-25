Deportivo Garcilaso recupera pieza clave para el partido ante Alianza Lima en Matute

Alianza Lima enfrentará en el Estadio Alejandro Villanueva a Deportivo Garcilaso por la fecha número 7 del Torneo Clausura en la Liga 1 2026. En ese sentido, recientemente se confirmó que los de Cusco recuperaron a una pieza fundamental en su equipo, misma que promete darle muchos dolores de cabeza a la defensa del cuadro blanquiazul. ¿Quién es?

De acuerdo a información de Ernesto Jerónimo Macedo León, Francisco Arancibia cuenta con grandes posibilidades de volver a la acción este fin de semana luego de haberse recuperado de una lesión. El delantero extranjero es una de las principales armas en ofensiva que tiene ‘El Pedacito del Cielo’, por lo que esta noticia le cae como anillo al dedo al cuerpo técnico.

“Francisco Arancibia está apto ante Alianza Lima por la fecha 7 del Clausura. El chileno se recuperó de la distensión en el isquiotibial y entrenó con el equipo”, indicó el mencionado periodista en sus redes sociales. De esta forma, Alianza Lima deberá frenar a este hábil extremo por derecha de nacionalidad chilena, que cruza su segunda temporada en Deportivo Garcilaso.

Francisco Arancibia estará ante Alianza Lima.

Números de Francisco Arancibia en Deportivo Garcilaso

Hasta el momento, Francisco Arancibia ha jugado 23 partidos en lo que va de la temporada con Deportivo Garcilaso, entre Liga 1, Copa de la Liga y Copa Sudamericana. En ese lapso ha logrado convertir cinco goles y brindar cuatro asistencias, por lo que ha sumado bastante al poderío ofensivo de ‘El Pedacito del Cielo’.

Trayectoria de Francisco Arancibia