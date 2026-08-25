Fernando Pacheco jugará en Deportivo Garcilaso todo el Torneo Clausura 2026

Hace poco se informó que Fernando Pacheco contaba con muchas chances de llegar a Alianza Lima, ya que había sido ofrecido al club de La Victoria. Sin embargo, ahora la situación ha cambiado y todo apunta a que el delantero, con pasado en Sporting Cristal, firmará por Deportivo Garcilaso para competir en el Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

De acuerdo a información compartida por el periodista José Varela en sus redes sociales, el atacante se aproxima al ‘Pedacito del Cielo’ para continuar con su carrera profesional. Asimismo, Kevin Pacheco aseguró que ya hay un acuerdo total para que forme parte de Deportivo Garcilaso hasta finales del 2027 y este miércoles viajará hasta Cusco para estampar su firma. Por lo que estará inmediatamente bajo las órdenes de Lisandro Greppo.

Vale precisar que el ‘Garci’ enfrentará esta semana a Alianza Lima, club al cual se le vinculó a Fernando Pacheco, por lo que sería un giro enorme que el delantero termine llegando a Matute en condición de rival. Ambos clubes se disputarán la cima del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, y ninguno querrá perder para continuar en lo más alto.

Fernando Pacheco cerca del Deportivo Garcilaso.

Números de Fernando Pacheco este 2026

La última temporada de Fernando Pacheco fue la 2025/2026 con el Kiryat Shmona de Israel, donde no pudo completar la campaña por el conflicto bélico que existe en dicha zona. Jugó un total de once partidos y brindó una sola asistencia, sin goles.

Trayectoria de Fernando Pacheco