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Temblor HOY en Perú, martes 6 de octubre, EN VIVO: último sismo, magnitud y epicentro según el IGP
Entérate de los últimos sismos registrados hoy en Perú y revisa dónde ocurrió el más reciente, así como su magnitud, profundidad y hora, según reporte del IGP.
Este martes 6 de octubre, conoce los sismos registrados en Perú durante el día y revisa AQUÍ la información oficial difundida por el Instituto Geofísico del Perú (IGP), con datos exactos sobre la hora, magnitud, profundidad y ubicación de cada movimiento telúrico. ¿Ya tienes lista tu mochila de emergencia?
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