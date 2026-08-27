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Cantoro aseguró que Jorge Gutiérrez le quitará la titularidad a Inga con rotundo comentario: “No sale más”
El exfutbolista puso por encima a Jorge Gutiérrez sobre César Inga, señalando que, cuando empiece a tener rodaje, será determinante para Héctor Cúper.
Mauro Cantoro se refirió a la competencia por la titularidad entre César Inga y Jorge Gutiérrez en Universitario para este Torneo Clausura de la Liga 1. El exfutbolista consideró que, una vez que Héctor Cúper le dé minutos y encuentre el momento adecuado para hacerlo ingresar, el panameño podría quedarse con el puesto.
En ese sentido, Cantoro cuestionó que se esté destacando demasiado a Inga por sus últimas actuaciones y resaltó una de las principales ventajas de Gutiérrez: su perfil zurdo. "Estamos agrandando mucho a Inga por dos partidos. Gutiérrez tiene la gran ventaja de que es zurdo e Inga no", sostuvo.
Mauro Cantoro aseguró que Jorge Gutiérrez le quitará la titularidad a César Inga
En la más reciente edición del programa 'Desmarcados', el 'Toro' no dudó en asegurar que el panameño le quitará el puesto al defensor peruano.
"¿Qué le dijo Cúper a Gutiérrez? ¿Que venía a ser suplente de Inga? Una vez que Cúper le dé rodaje y encuentre el momento para que entre, el panameño no sale más. Estamos agrandando mucho a Inga por dos partidos. Gutiérrez tiene la gran ventaja de que es zurdo e Inga no", sostuvo el exjugador crema.
¿Hasta cuándo es el contrato de Jorge Gutiérrez?
Jorge Gutiérrez tiene contrato con Universitario hasta el 31 de diciembre de 2026. El lateral izquierdo panameño llegó procedente de Deportivo La Guaira en condición de préstamo y su vínculo incluye una opción de compra, por lo que dependerá del elenco estudiantil si quiere tenerlo para la siguiente temporada.
Clubes dónde jugó Jorge Gutiérrez
- Tauro FC II
- Tauro FC
- UD Melilla
- Deportivo La Guaira
- Universitario
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