Cantoro destacó a Piero Quispe y reveló a quién puede reemplazar en la 'U': "Va a terminar jugando"

Universitario de Deportes ha logrado ser uno de los líderes del Torneo Clausura 2026 y apunta a pelear hasta el final el título. Con ese objetivo en mente, la directiva trajo varios fichajes y uno de los más destacados es Piero Quispe, quien ya viene sumando minutos en el equipo. Ante ello, Mauro Cantoro no dudó en elogiar al volante remarcando que ya tiene un lugar asegurado en el once titular.

Mauro Cantoro destacó a Piero Quispe y reveló a quién puede reemplazar en Universitario

Durante el programa ‘Desmarcados’, del canal de YouTube Denganche, analizaron el gran rendimiento que vienen mostrando los mediocampistas de Universitario en este segundo tramo de la temporada y destacaron especialmente a Piero Quispe y Adrián Quiroz.

En ese contexto, Mauro Cantoro fue contundente al señalar que el ‘Príncipe Inca’ terminará ganándose un lugar en el once titular gracias a su talento y que solo es cuestión de tiempo para que se consolide. En esa línea, y ante la confianza que viene recibiendo Quiroz, el exdelantero crema consideró que Jairo Concha sería el sacrificado en la alineación.

Piero Quispe ya empezó a sumar minutos con Universitario en el Torneo Clausura.

"Piero Quispe en este equipo va a terminar jugando, al siguiente o en 3-4 partidos. Los jugadores se la daban. Un indicador de por quién va a jugar puede ser que el cambio siempre es él por Jairo Concha. Cúper le puede estar dando más confianza a Adrián Quiroz", señaló el retirado futbolista.

El ‘Toro’ hizo especial hincapié en que la salida de Concha del once titular podría darse debido a que, cuando Quispe ingresó en los últimos partidos, el mediocampista que terminó dejando su lugar fue precisamente el exjugador de Alianza Lima.

¿Hasta cuándo tiene contrato Piero Quispe con Universitario?

El volante nacional llegó como uno de los grandes fichajes de Universitario para esta temporada y firmó un contrato por dos temporadas. De esta forma, se mantendrá en el club hasta finales de 2027.