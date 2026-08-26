Sekou Gassama, ex Universitario, dio fuerte revelación sobre su futuro: "Con mucha ilusión"

Sekou Gassama tuvo paso por Universitario de Deportes durante el Torneo Apertura de la Liga 1 2026 y tras meses de su salida decidió romper su silencio para hablar sobre su etapa en la escuadra crema y además dio detalles sobre su futuro de cara a la segunda mitad del año.

Sekou Gassama, exfutbolista de Universitario, dio rotunda revelación sobre su futuro

En una entrevista con el medio español Sports, Gassama fue consultado acerca de su futuro después de quedarse sin equipo tras su abrupta salida de Universitario en el fútbol peruano.

El futbolista español y senegalés aseguró que, gracias a su trayectoria en países como España, Argelia, Chipre y Perú, puede decir que se encuentra económicamente tranquilo, incluso sin club.

Sekou Gassama jugó solo 7 partidos en Universitario durante el 2026

Sin embargo, Sekou Gassama afirmó que no ha perdido la ilusión de incorporarse a un equipo y continuar jugando al fútbol, especialmente dejando patente su calidad como delantero.

“Con mucha ilusión. He tenido etapas muy buenas en España, aunque estos últimos años no han sido buenos. Doy gracias a Dios porque he podido vivir del fútbol y tener esta carrera. He conocido a muchos compañeros con muchísima calidad y nivel que se quedaron por el camino, mientras que yo pude llegar. La carrera de un jugador es así: no todo sucede como uno quiere”, afirmó.

“Estoy super agradecido por la carrera que he podido tener. Cuando era pequeño soñaba con ser profesional y ahora lo soy, así que lo estoy disfrutando. No estoy en una etapa en la que me gustaría encontrarme, pero mantengo la ilusión de volver a jugar, encontrar equipo y disfrutar otra vez del fútbol. Ya no se trata de demostrar, porque creo que la gente sabe cómo soy de verdad. Al final son temporadas: hay delanteros que tienen una buena y otra mala. Si todas fuesen buenas, estaría en la misma mesa que Messi, pero no puede ser”, concluyó.

¿Cómo le fue Sekou Gassama en Universitario?

Sekou Gassama se incorporó a Universitario de Deportes a comienzos de 2026 tras pasar cinco meses sin equipo. Durante su estancia en Perú, el delantero apenas jugó siete encuentros y, por su desempeño, recibió críticas de los hinchas merengues.