ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: ICE habría REDUCIDO la CAPACITACIÓN de POLICÍAS LOCALES para realizar operativos migratorios

La capacitación de los policías locales que colaboran con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) habría sido reducida considerablemente justo cuando este tipo de acuerdos se está extendiendo por distintas zonas de Estados Unidos. Documentos obtenidos por American Oversight y revisados por The Washington Post revelan que el entrenamiento pasó de cuatro semanas de formación presencial a un curso virtual de 40 horas.

ICE habría recortado la capacitación de policías locales que colaboran en la detención de inmigrantes, según un reporte

El cambio está relacionado con los acuerdos 287(g), mediante los cuales el ICE permite que determinados agentes de departamentos policiales locales colaboren en la aplicación de las leyes migratorias.

Según los documentos citados por The Washington Post, el programa de capacitación inicialmente contemplaba cuatro semanas de formación presencial. Posteriormente, se propuso reducirlo a dos semanas y, finalmente, quedó establecido en una sola semana de clases virtuales.

La modificación también habría implicado eliminar parte de la formación sobre leyes migratorias y situaciones prácticas que los policías podrían enfrentar durante sus labores. Entre los contenidos afectados se encuentran las distintas categorías migratorias y los fundamentos legales relacionados con los procesos de expulsión.

American Oversight obtuvo los documentos mediante solicitudes amparadas en la Ley de Libertad de Información (FOIA). La organización expresó su preocupación por el nivel de preparación de los agentes locales que ahora pueden participar en determinadas acciones de control migratorio.

The Washington Post reportó que Chioma Chukwu, directora ejecutiva de American Oversight, calificó los hallazgos de "sumamente preocupantes" debido a la reducción en la preparación de los agentes que desempeñan estas funciones.

La situación cobra mayor relevancia debido al crecimiento de los acuerdos 287(g). N+ Univision también ha informado sobre la rápida expansión de estas alianzas entre el ICE y las agencias policiales locales en Estados Unidos.

¿Cómo podría afectar a los inmigrantes en Estados Unidos?

La ampliación de los acuerdos 287(g) permite que más autoridades locales participen en determinadas funciones vinculadas con la aplicación de las leyes migratorias. Para los inmigrantes, incluso quienes se encuentran en situación irregular, esto puede representar una mayor intervención policial. No obstante, las atribuciones varían según el acuerdo vigente y las facultades que el ICE haya autorizado.

En este escenario, una capacitación más breve plantea interrogantes sobre el nivel de preparación de los agentes locales autorizados a intervenir en determinadas tareas migratorias. El entrenamiento incluye contenidos como verificar el estatus migratorio, reconocer a ciudadanos estadounidenses y comprender los fundamentos legales de estos procedimientos.

Aunque el programa fue reducido, los agentes aún reciben formación en derechos civiles, uso de la fuerza, responsabilidad legal, detención de inmigrantes y diversidad cultural. Asimismo, deben superar evaluaciones durante el entrenamiento, según documentos revisados por The Washington Post.

Finalmente, los documentos indican que los cambios en la formación no se limitarían a las fuerzas policiales locales. Según The Washington Post, tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, el curso inicial para los nuevos agentes del ICE se redujo temporalmente de 72 a 42 días, aunque posteriormente volvió a ampliarse.