ALERTA MÁXIMA por ICE en EE. UU.: ESTE ESTADO exige el fin de la agencia federal tras el disparo a un inmigrante en el Bronx

Cientos de manifestantes en Nueva York exigieron la abolición del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y una investigación independiente tras el disparo de un agente contra Oscar Bengal, un inmigrante dominicano de 28 años que viajaba en su vehículo junto a su hijo de cinco años. La protesta, realizada en el Bajo Manhattan, reavivó las críticas contra los operativos migratorios en Estados Unidos y los pedidos de justicia para las personas afectadas.

Nueva York exige el fin del ICE tras el disparo a un inmigrante en el Bronx

La movilización se realizó un día después de que Bengal resultara herido de bala en el vecindario de Marble Hill, en el Bronx. Los manifestantes marcharon pacíficamente con pancartas contra el ICE y exigieron que el agente que disparó sea procesado. La protesta concluyó frente a una sede de la agencia federal.

Según informó la agencia EFE, los manifestantes corearon consignas como "ICE fuera de nuestras calles" y "Sin justicia no hay paz". También expresaron en español su rechazo a las actuaciones de los agentes migratorios y su respaldo a las comunidades inmigrantes.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) afirmó que Bengal estaría vinculado a la pandilla Los Trinitarios y sostuvo que utilizó su vehículo para intentar embestir a los agentes. Según la versión oficial, uno de ellos abrió fuego durante la intervención.

El DHS indicó que el dominicano sufrió una lesión superficial en el cuello causada por una bala o fragmentos de esta. Tras ser trasladado a un hospital, fue llevado a un centro de detención migratoria fuera de Nueva York. Sin embargo, una orden judicial, emitida a raíz de un recurso presentado por sus abogados, dispuso que permaneciera en la ciudad. Actualmente, se encuentra en el centro federal de detención Metropolitan Detention Center (MDC), en Brooklyn.

Inmigrantes en Estados Unidos exigen una investigación independiente contra el ICE

Los manifestantes exigieron que la Fiscalía General de Nueva York investigue el tiroteo de forma independiente y que se publiquen todas las grabaciones del incidente. Asimismo, solicitaron que se presenten cargos contra el agente involucrado y se refuercen las medidas de protección para los residentes de la ciudad.

Fabián Arias, sacerdote y activista, advirtió sobre el temor que las operaciones migratorias generan entre las familias. "No podemos aceptar que la gente tenga miedo de salir de sus casas, de ir a trabajar o de llevar a sus hijos a la escuela", expresó, según EFE. Además, exigió transparencia y justicia.

Murad Awawdeh, presidente y director ejecutivo de la Coalición de Inmigración de Nueva York (NYIC), organización que convocó la protesta, también cuestionó las acciones del ICE y lamentó que el niño presenciara el tiroteo contra su padre.

Por su parte, Natalia Aristizábal, copresidenta de Make the Road New York, aseguró que alrededor de 19.000 personas han sido detenidas en las calles de Nueva York desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump, en enero de 2025. Según indicó, aproximadamente la mitad de estos casos se registraron en la ciudad.

El incidente ha intensificado el debate sobre las operaciones del ICE en Estados Unidos y sus consecuencias para los inmigrantes. Los manifestantes insistieron en que se esclarezca el caso de Bengal y que las autoridades garanticen una investigación transparente e independiente.