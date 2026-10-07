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ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: hispana pide AYUDA tras detención de su esposo por ICE en Fresno, ¿qué hacer?
Una mujer intenta encontrar a su esposo mexicano, detenido por inmigración en el Valle Central y cuyo paradero sigue siendo desconocido.
La tensión y el temor aumentan entre la comunidad inmigrante en Estados Unidos tras conocerse la desesperada situación de una mujer hispana que busca a su esposo en California. El hombre fue detenido de manera inesperada por agentes federales mientras trabajaba en la recolección de materiales para reciclar. Tras el arresto, la patrulla estatal informó a la esposa que la camioneta familiar había quedado abandonada en la calle.
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A pesar de que el afectado logró comunicarse inicialmente para informar que se encontraba en el centro de detención de McFarland, horas después los funcionarios negaron tener registro de su ingreso, lo que ha generado profunda angustia e incertidumbre sobre su paradero.
Agentes de ICE detienen a inmigrante en el Valle Central y su familia desconoce su paradero
El protagonista de esta historia es Fabián, quien ingresó a Estados Unidos hace ocho años con una visa temporal para trabajar en el sector agrícola. Con el paso del tiempo, permaneció de forma irregular en el Valle Central, donde posteriormente se reunieron con él su esposa e hijos tras solicitar asilo político.
Según reportó la fuente principal, N+ Univision, la esposa expresó su profunda frustración al señalar: "No pedimos nada, no robamos, no (...) nada. Intentamos ganarnos el sustento de nuestros hijos de manera honesta y, pues, ver la manera en que nos tratan es frustrante".
La familia teme que el inmigrante sea trasladado fuera del estado o deportado de manera inesperada, pese a que no tiene antecedentes penales y era el principal sustento de su hogar.
¿Qué hacer si un inmigrante está detenido y no aparece en los registros?
Esta preocupante desaparición administrativa pone de manifiesto la vulnerabilidad que enfrentan los inmigrantes durante los operativos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Ante situaciones en las que las autoridades desconocen el paradero de inmigrantes detenidos, los consulados desempeñan un papel crucial en brindar asistencia legal e información.
Según citó N+ Univision, la cónsul Irma Pimentel, del Consulado de México en Fresno, explicó las acciones inmediatas que se pueden tomar: "Podemos recibir sin cita para cuestiones que tengan que ver con protección, como detenciones migratorias, detenciones administrativas o alguna otra emergencia que tengan sobre su vida o su libertad".
Para atender estos casos de emergencia relacionados con detenidos por ICE, las autoridades consulares han puesto a disposición de la ciudadanía las líneas telefónicas directas: (559) 269-3026 y (520) 623-7874.
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