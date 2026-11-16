- Hoy:
- Partidos de hoy
- Sporting Cristal
- Cusco vs ADT
- Moquegua vs Atlético Grau
- Tabla del Clausura
- Tabla acumulada
- Liga Peruana de Vóley
¿Habrá un apagón en Estados Unidos este martes 17 de noviembre? Esto se sabe y qué revelaron las autoridades
Es importante mencionar que la información sobre un posible corte de 72 horas en la electricidad, internet y bancos no fue confirmada oficialmente en EE. UU.
¡Atención! En estas horas, a través de las redes sociales, han surgido rumores sobre un posible apagón global que afectaría a millones de personas, dejándolas sin electricidad, internet y acceso a servicios bancarios durante 72 horas a partir de mañana, martes 17 de noviembre. No obstante, las autoridades oficiales de Estados Unidos no han emitido ninguna alerta que confirme esta versión.
PUEDES VER: ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: DHS propone nueva NORMA para la extensión de la visa H-1B, ¿afectaría las próximas renovaciones?
La información ha ido creciendo en TikTok, Facebook, Instagram y X, donde múltiples publicaciones mencionaron que el supuesto colapso podría ser consecuencia de tormentas solares, ciberataques internacionales y decisiones coordinadas de los gobiernos. ¿Qué se sabe al respecto?
¿Qué sucederá este martes 17 de noviembre?
La fecha mencionada en las publicaciones virales tiene relación con una prueba nacional del Sistema de Alerta de Emergencia de Estados Unidos, conocido como EAS. La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) anunció oficialmente este ejercicio el 16 de septiembre de 2026 a través del documento DA 26-989.
Según el comunicado, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) realizará la prueba el martes 17 de noviembre a las 2:20 p. m., hora del este de Estados Unidos, lo que equivale a las 3:20 p. m. en República Dominicana.
El procedimiento implica la transmisión de un mensaje de prueba en inglés y español a través de estaciones de radio, televisión y otros sistemas de difusión que participen en el ejercicio. La comunicación aclara que se trata de un simulacro y que la población no debe tomar ninguna acción. Este ejercicio busca evaluar la capacidad de las autoridades para enviar mensajes oficiales en situaciones de emergencia.
No se desconectarán los servicios de internet, luz y demás
Bajo este contexto, es bueno señalar que dicha prueba en EE. UU. no requerirá la desconexión del suministro eléctrico ni interrumpirá las operaciones bancarias o el acceso a internet, ya que su alcance se limita a los sistemas de alertas estadounidenses y no implica una operación internacional.
Asimismo, el Centro de Predicción del Clima Espacial de la NOAA, en su pronóstico divulgado el lunes 16 de noviembre a las 12:30 UTC, precisó que no se anticipa una tormenta extrema en los próximos días.
- 1
ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: DHS propone nueva NORMA para la extensión de la visa H-1B, ¿afectaría las próximas renovaciones?
- 2
ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: ICE anuncia orden de ARRESTO contra ilegal que ACABÓ CON LA VIDA de jugador de hockey
- 3
ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: ¿Administración Trump está REDOBLANDO sus esfuerzos y tácticas agresivas del ICE?
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.
PRECIOS/ 19.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales
PRECIOS/ 21.90