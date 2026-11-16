¡Atención! En estas horas, a través de las redes sociales, han surgido rumores sobre un posible apagón global que afectaría a millones de personas, dejándolas sin electricidad, internet y acceso a servicios bancarios durante 72 horas a partir de mañana, martes 17 de noviembre. No obstante, las autoridades oficiales de Estados Unidos no han emitido ninguna alerta que confirme esta versión.

La información ha ido creciendo en TikTok, Facebook, Instagram y X, donde múltiples publicaciones mencionaron que el supuesto colapso podría ser consecuencia de tormentas solares, ciberataques internacionales y decisiones coordinadas de los gobiernos. ¿Qué se sabe al respecto?

¿Qué sucederá este martes 17 de noviembre?

La fecha mencionada en las publicaciones virales tiene relación con una prueba nacional del Sistema de Alerta de Emergencia de Estados Unidos, conocido como EAS. La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) anunció oficialmente este ejercicio el 16 de septiembre de 2026 a través del documento DA 26-989.

Según el comunicado, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) realizará la prueba el martes 17 de noviembre a las 2:20 p. m., hora del este de Estados Unidos, lo que equivale a las 3:20 p. m. en República Dominicana.

El procedimiento implica la transmisión de un mensaje de prueba en inglés y español a través de estaciones de radio, televisión y otros sistemas de difusión que participen en el ejercicio. La comunicación aclara que se trata de un simulacro y que la población no debe tomar ninguna acción . Este ejercicio busca evaluar la capacidad de las autoridades para enviar mensajes oficiales en situaciones de emergencia.

No se desconectarán los servicios de internet, luz y demás

Bajo este contexto, es bueno señalar que dicha prueba en EE. UU. no requerirá la desconexión del suministro eléctrico ni interrumpirá las operaciones bancarias o el acceso a internet, ya que su alcance se limita a los sistemas de alertas estadounidenses y no implica una operación internacional.

Asimismo, el Centro de Predicción del Clima Espacial de la NOAA, en su pronóstico divulgado el lunes 16 de noviembre a las 12:30 UTC, precisó que no se anticipa una tormenta extrema en los próximos días.