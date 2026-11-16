Según los últimos informes de FOX9 y otros medios internacionales, se conoció que la administración Trump en un contexto de disminución de su influencia en Washington, ha intensificado sus acciones para la drástica implementación de las leyes de inmigración a nivel nacional.

Este enfoque más agresivo evidencia una estrategia por parte del gobierno para consolidar su postura en este tema que sigue siendo el principal en su agenda política. ¿Ello perjudica a los inmigrantes?

¿Administración Trump está redoblando sus esfuerzos en las tácticas del ICE?

La administración Trump, tal como indican los reportes de noviembre de 2026 de medios como EL TIEMPO y FOX9, mantiene y refuerza aún más sus operaciones de control migratorio a través del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), a pesar de los resultados de las elecciones de medio término.

Recordemos que, en la postura oficial, el presidente Trump designó a Stephen Miller como jefe de gabinete un día después de las elecciones legislativas. Miller, reconocido como el principal arquitecto de las políticas de deportación masiva de la administración, representa un papel clave en la estrategia migratoria.

Bajo este contexto, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Markwayne Mullin, reafirmó que las deportaciones realizadas por el ICE continuarán, enfatizando que la agencia no retrocederá en su enfoque de expulsar a personas sin estatus legal y con antecedentes penales.

¿Cuál es el objetivo actual del ICE?

El ICE ha establecido un ambicioso objetivo de realizar 3.000 arrestos diarios y 19.000 semanales, según informes de octubre de 2026. A pesar de que un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) desmintió la existencia de cuotas obligatorias, confirmó que la agencia emplea todos los recursos legales a su disposición para localizar y deportar a personas indocumentadas.

Además, medios de comunicación como HispanicLA y Resumen Latinoamericano informaron en noviembre de 2026 que las operaciones de detención continúan en diversas ciudades, incluyendo Los Ángeles, San Diego y Baltimore, así como en Puerto Rico.