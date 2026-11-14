Sporting Cristal vs Alianza Atlético EN VIVO por final de Copa de la Liga: dónde ver, hora y pronóstico

Momento de la gran definición de la Copa de la Liga entre Sporting Cristal vs Alianza Atlético en el Estadio Mansiche de Trujillo. La gran final del certamen se llevará a cabo este domingo 15 de noviembre a partir de las 5.00 p. m. hora local (10.00 p. m. GMT) con la transmisión exclusiva de América TV y Bicolor+.

La expectativa está puesta en la gran final de la Copa de la Liga 2026, donde Sporting Cristal y Alianza Atlético se enfrentarán con el objetivo de conquistar el primer título de esta competición. El cuadro celeste consiguió su clasificación tras aplastar por un marcador global de 6-0 a ADT, demostrando contundencia en las semifinales. Sin embargo, llega con la necesidad de recuperar sensaciones después de empatar 1-1 ante el conjunto tarmeño por el Torneo Clausura.

Por su parte, Alianza Atlético también llega con argumentos para ilusionarse con la consagración. El equipo de Sullana eliminó a Sport Boys con un contundente global de 8-2, luego de ganar 5-2 en el Callao y 3-0 en el estadio Campeones del 36. No obstante, su reciente derrota por 2-0 frente a FC Cajamarca representa un llamado de atención antes de afrontar uno de los encuentros más importantes de su temporada. Además, tiene un antecedente favorable: venció 3-1 a Sporting Cristal en el Torneo Clausura 2026.

La final promete emociones en el estadio IPD Mansiche de Trujillo, donde ambos equipos se jugarán mucho más que un trofeo. El campeón recibirá un premio económico de 200 mil dólares y sumará dos puntos de bonificación en la Tabla Acumulada de la Liga 1 2027, mientras que el subcampeón obtendrá una unidad adicional. Así, Sporting Cristal buscará imponer su jerarquía y Alianza Atlético intentará dar el golpe para conseguir una histórica consagración.

Sporting Cristal y Alianza Atlético se enfrentan por la final de la Copa de la Liga Caliente

¿Cuándo juega Sporting Cristal vs Alianza Atlético?

El partido entre Sporting Cristal vs Alianza Atlético por la final de la Copa de la Liga Caliente 2026 se disputará el domingo 15 de noviembre en el estadio IPD Mansiche de Trujillo. Miles de hinchas acudirán a dicho recinto deportivo para una de las grandes definiciones de la temporada.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Alianza Atlético?

El duelo entre Sporting Cristal y Alianza Atlético inicia a partir de las 5.00 p. m. hora local (10.00 p. m. GMT). De igual manera, te informamos los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 4.00 p. m.

Perú, Ecuador, Colombia: 5.00 p. m.

Venezuela, Bolivia: 6.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 7.00 p. m.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Alianza Atlético EN VIVO?

La transmisión del partido entre Sporting Cristal vs Alianza Atlético se verá por la señal abierta de América TV (Canal 4) para todo el territorio nacional. Asimismo, tienes las opciones vía streaming para sintonizarlo vía América TV GO y Bicolor+ en TV 360.

Se conocerá al primer campeón de la Copa de la Liga Caliente 2026.

Posibles alineaciones de Sporting Cristal vs Alianza Atlético

Sporting Cristal: Diego Enríquez; Cristiano Da Silva, Rafael Lutiger, Luis Abram, Leandro Sosa; Agustín Álvarez, Martín Távara, Santiago González, Luis Iberico, Maxloren Castro y Hernán Barcos.

Alianza Atlético: Daniel Prieto; Erick Perleche, Román Suárez, José Luján, Erick Perleche; Germán Díaz, Hernán Lupú, José Ingratti; Jorge del Castillo, Juan Delgado y Guillermo Larios.

Sporting Cristal vs Alianza Atlético: pronóstico, cuotas y cuánto paga

Sobre el papel, Sporting Cristal se perfila como favorito para llevarse la victoria ante Alianza Atlético en esta gran final de la Copa de la Liga 2026. Dicho esto, te informamos las cuotas que brindan las casas a los aficionados:

CASAS SPORTING CRISTAL EMPATE ALIANZA ATLÉTICO Betsson 1.85 3.60 3.70 Betano 1.88 3.60 3.65 1XBet 1.80 3.44 3.80 Caliente 1.90 3.60 3.75 Stake 1.85 3.55 3.85

Historial Sporting Cristal vs Alianza Atlético: últimos 5 resultados