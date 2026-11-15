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Santi González anotó el 2-0 de Sporting Cristal vs Sullana y les da el título de la Copa de la Liga

Santiago González hizo estallar al Mansiche anotando el 2-0 de Sporting Cristal ante Alianza Atlético de Sullana en segundo tiempo extra. Los celestes se alistan para levantar el título.

Angel Curo
Santi González anotó el 2-0 de Sporting Cristal vs Sullana y les da el título de la Copa de la Liga
Santi González anotó el 2-0 de Sporting Cristal vs Sullana y les da el título de la Copa de la Liga | Captura: Bicolor+
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Sporting Cristal emocionó a toda su hinchada gracias al talento de Santiago González. El argentino logró anotar con una gran definición el 2-0 en la final ante Alianza Atlético de Sullana por la Copa de la Liga y se alistan para las celebraciones por el título del campeonato.

Sporting Cristal y Alianza Atlético definen al campeón de la Copa de la Liga 2026.

PUEDES VER: Sporting Cristal vs Alianza Atlético por final de la Copa de la Liga: los premios para el campeón

Santi González anotó el 2-0 de Sporting Cristal vs Alianza Atlético de Sullana

Sobre los 24 minutos del entretiempo, el atacante recibió el balón sobre el borde del área tras un rebote del portero Daniel Prieto y se tomó el tiempo para colocar el balón por el palo izquierdo y enviarlo al fondo del arco.

Con su anotación, el ‘Santi’ desató la euforia en el Estadio Mansiche de Trujillo que estuvo repleto de hinchas celestes que terminaron celebrando el título de la Copa de la Liga 2026.

El argentino sigue en buena racha bajo el mando de Roberto Mosquera y recibe este gol como premio a su gran trabajo. Además, le dará la motivación para la última fecha del Torneo Clausura 2026, donde buscarán su pase a las semifinales por el título de la Liga 1.

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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