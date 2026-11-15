Santi González anotó el 2-0 de Sporting Cristal vs Sullana y les da el título de la Copa de la Liga

Sporting Cristal emocionó a toda su hinchada gracias al talento de Santiago González. El argentino logró anotar con una gran definición el 2-0 en la final ante Alianza Atlético de Sullana por la Copa de la Liga y se alistan para las celebraciones por el título del campeonato.

Santi González anotó el 2-0 de Sporting Cristal vs Alianza Atlético de Sullana

Sobre los 24 minutos del entretiempo, el atacante recibió el balón sobre el borde del área tras un rebote del portero Daniel Prieto y se tomó el tiempo para colocar el balón por el palo izquierdo y enviarlo al fondo del arco.

Con su anotación, el ‘Santi’ desató la euforia en el Estadio Mansiche de Trujillo que estuvo repleto de hinchas celestes que terminaron celebrando el título de la Copa de la Liga 2026.

El argentino sigue en buena racha bajo el mando de Roberto Mosquera y recibe este gol como premio a su gran trabajo. Además, le dará la motivación para la última fecha del Torneo Clausura 2026, donde buscarán su pase a las semifinales por el título de la Liga 1.