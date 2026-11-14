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Sporting Cristal vs Alianza Atlético por final de la Copa de la Liga: los premios para el campeón

Descubre los premios que se otorgarán al campeón de la Copa de la Liga 2026 en el enfrentamiento entre Sporting Cristal y Alianza Atlético que se jugará en Trujillo.

Diego Medina
Sporting Cristal y Alianza Atlético definen al campeón de la Copa de la Liga 2026.
Sporting Cristal y Alianza Atlético definen al campeón de la Copa de la Liga 2026. | Foto: X Copa de la Liga
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El título de la Copa de la Liga 2026 se decidirá en Trujillo, donde Sporting Cristal y Alianza Atlético competirán por el máximo honor. La FPF ha revelado todos los detalles de este importante enfrentamiento de la temporada, así que te detallamos los premios para el vencedor de este evento clave en el fútbol nacional.

Alineaciones Sporting Cristal vs Alianza Atlético por la final de la Copa de la Liga

PUEDES VER: Alineaciones Sporting Cristal vs Alianza Atlético: los onces para la final de la Copa de la Liga

Premiaciones al campeón de la Copa de la Liga 2026

El equipo triunfador de la Copa de la Liga 2026, que se jugará en el Estadio Mansiche de Trujillo, recibirá tres premios según las bases del torneo:

  • Bonificación de dos puntos en el Acumulado 2027: El campeón comenzará la próxima temporada con una ventaja de dos puntos.
  • Premio monetario: 200 mil dólares apoyado por todos los patrocinadores de este evento. Un ingreso considerable para el club que se gane este título tras una ardua competición.
  • Acceso a la Recopa Peruana: El ganador de la Copa de la Liga enfrentará al campeón de la Liga 1 en la innovadora Recopa Peruana que se jugará a principios del 2027.

El equipo que termine en segundo lugar, o subcampeón, también tendrá un incentivo con un punto adicional en la Tabla Acumulada de la Liga 1 2027.

(VIDEO: Copa de la Liga)

Así, Sporting Cristal y Alianza Atlético no solo pelearán por la gloria en Trujillo, sino también por estas recompensas que motivarán sus campañas futuras. Los celestes aspiran a seguir dominando el fútbol peruano, mientras que Alianza Atlético se destaca como un contendiente sorprendente cada año.

Sporting Cristal vs Alianza Atlético: fecha, día, hora y canal

La final de la Copa de la Liga 2026 entre Sporting Cristal y Alianza Atlético está programada para el domingo 15 de noviembre, a partir de las 5.00 p. m., en el Estadio Mansiche de Trujillo, y será transmitido por América TV y Bicolor+ en TV 360.

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Coordinador Web en Líbero.

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