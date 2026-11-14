El título de la Copa de la Liga 2026 se decidirá en Trujillo, donde Sporting Cristal y Alianza Atlético competirán por el máximo honor. La FPF ha revelado todos los detalles de este importante enfrentamiento de la temporada, así que te detallamos los premios para el vencedor de este evento clave en el fútbol nacional.

Premiaciones al campeón de la Copa de la Liga 2026

El equipo triunfador de la Copa de la Liga 2026, que se jugará en el Estadio Mansiche de Trujillo, recibirá tres premios según las bases del torneo:

Bonificación de dos puntos en el Acumulado 2027 : El campeón comenzará la próxima temporada con una ventaja de dos puntos.

: El campeón comenzará la próxima temporada con una ventaja de dos puntos. Premio monetario : 200 mil dólares apoyado por todos los patrocinadores de este evento. Un ingreso considerable para el club que se gane este título tras una ardua competición.

: 200 mil dólares apoyado por todos los patrocinadores de este evento. Un ingreso considerable para el club que se gane este título tras una ardua competición. Acceso a la Recopa Peruana: El ganador de la Copa de la Liga enfrentará al campeón de la Liga 1 en la innovadora Recopa Peruana que se jugará a principios del 2027.

El equipo que termine en segundo lugar, o subcampeón, también tendrá un incentivo con un punto adicional en la Tabla Acumulada de la Liga 1 2027.

(VIDEO: Copa de la Liga)

Así, Sporting Cristal y Alianza Atlético no solo pelearán por la gloria en Trujillo, sino también por estas recompensas que motivarán sus campañas futuras. Los celestes aspiran a seguir dominando el fútbol peruano, mientras que Alianza Atlético se destaca como un contendiente sorprendente cada año.

Sporting Cristal vs Alianza Atlético: fecha, día, hora y canal

La final de la Copa de la Liga 2026 entre Sporting Cristal y Alianza Atlético está programada para el domingo 15 de noviembre, a partir de las 5.00 p. m., en el Estadio Mansiche de Trujillo, y será transmitido por América TV y Bicolor+ en TV 360.