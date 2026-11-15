Michael Espinoza anuló el gol de Sullana ante Cristal y jugador churre acusó ‘robo’ ante las cámaras

Alianza Atlético de Sullana había logrado anotar el 1-0 ante Sporting Cristal de los pies de Guillermo Larios en un centro sobre los últimos minutos del primer tiempo de la final de la Copa de la Liga 2026. Sin embargo, el árbitro acudió al VAR para revisar una falta previa y, tras anular la anotación, terminó generando la molestia en los Churres, incluso uno de sus jugadores realizó gestos de robo.

Michael Espinoza anuló el gol de Guillermo Larios en el Alianza Atlético vs Sporting Cristal

La polémica se generó a los 41 minutos cuando el Vendaval recuperó un balón por la banda izquierda y, tras una secuencia de pases, un centro envenenado llegó al corazón del área para que Guillermo Larios impacte el esférico y envíe el balón al fondo del arco.

Sin embargo, tras la celebración, el VAR llamó al árbitro Michael Espinoza para revisar una falta previa contra Leandro Sosa y terminó anulando el gol. Tras ello, el futbolista de Alianza Atlético, Román Suárez, no aguantó la frustración por la decisión y realizó gestos acusando robo ante las cámaras de transmisión.

Román Suárez hizo gestos de ‘robo’ tras el gol anulado a Alianza Atlético

El defensa argentino se acercó directamente al cuarto árbitro para reclamarle, al interpretar de injusto el cobro del colegiado y empezó a hacerles los gestos en la cara. Sin embargo, para fortuna de Alianza Atlético, Román Suárez no fue castigado por su acción y permaneció en el campo de juego sin recibir ninguna tarjeta.

Cabe señalar que si esta es la segunda acción que el ‘Vendaval’ tuvo para abrir el marcador, ya que, previamente el volante Ariel Muñoz erró su tiro de penal.