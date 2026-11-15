¡Acarician el título! Rafael Lutiger anotó el 1-0 de Sporting Cristal en final ante Alianza Atlético

Sporting Cristal había tenido grandes ocasiones para abrir el marcador ante Alianza Atlético. Sin embargo, no fue hasta los cuatro minutos del tiempo extra cuando el balón llegó a los pies de Rafael Lutiger y, con un poco de fortuna tras un rebote, logró romper el empate con el 1-0.

Rafael Lutiger anotó el 1-0 de Sporting Cristal en final ante Alianza Atlético

A los cuatro minutos del primer tiempo suplementario, Sporting Cristal tuvo un tiro de esquina a su favor que tomó dirección al corazón del área. Fue allí cuando Rafael Lutiger fue a la disputa aérea, logra adelantarse a la salida del portero Daniel Prieto, pero el balín termina perdiendo velocidad sobre la línea de gol.

En medio del suspenso, el defensa de Alianza Atlético intentó despejar el balón, pero el mismo Lutiger se interpuso generando que la pelota le quede para ejecutar el tiro y, en una segunda oportunidad, logró mandarlo al fondo del arco.

El defensa nacional hizo estallar a todo el Estadio Mansiche de Trujillo y adelanta a los celestes que sueñan con lograr el primer título de la competición.