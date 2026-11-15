0
LO ÚLTIMO
Sporting Cristal es campeón de la Copa de la Liga Caliente

¡Acarician el título! Rafael Lutiger anotó el 1-0 de Sporting Cristal en final ante Alianza Atlético

¡Llegó el primero! Rafael Lutiger hace estallar al Mansiche marcando el 1-0 de Sporting Cristal ante Alianza Atlético de Sullana. Los rimenses acarician el título de la Copa de la Liga.

Angel Curo
Rafael Lutiger anotó el 1-0 de Sporting Cristal en final ante Alianza Atlético
Rafael Lutiger anotó el 1-0 de Sporting Cristal en final ante Alianza Atlético | Captura: Bicolor+
COMPARTIR

Sporting Cristal había tenido grandes ocasiones para abrir el marcador ante Alianza Atlético. Sin embargo, no fue hasta los cuatro minutos del tiempo extra cuando el balón llegó a los pies de Rafael Lutiger y, con un poco de fortuna tras un rebote, logró romper el empate con el 1-0.

Sporting Cristal y Alianza Atlético definen al campeón de la Copa de la Liga 2026.

PUEDES VER: Sporting Cristal vs Alianza Atlético por final de la Copa de la Liga: los premios para el campeón

Rafael Lutiger anotó el 1-0 de Sporting Cristal en final ante Alianza Atlético

A los cuatro minutos del primer tiempo suplementario, Sporting Cristal tuvo un tiro de esquina a su favor que tomó dirección al corazón del área. Fue allí cuando Rafael Lutiger fue a la disputa aérea, logra adelantarse a la salida del portero Daniel Prieto, pero el balín termina perdiendo velocidad sobre la línea de gol.

En medio del suspenso, el defensa de Alianza Atlético intentó despejar el balón, pero el mismo Lutiger se interpuso generando que la pelota le quede para ejecutar el tiro y, en una segunda oportunidad, logró mandarlo al fondo del arco.

El defensa nacional hizo estallar a todo el Estadio Mansiche de Trujillo y adelanta a los celestes que sueñan con lograr el primer título de la competición.

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Sporting Cristal vs Alianza Atlético EN VIVO por final de Copa de la Liga: minuto a minuto

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano