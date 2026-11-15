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Sporting Cristal vs Alianza Atlético por Copa de la Liga: así se define el campeón si hay empate en los 90'

¿Tiempo suplementario o penales? Conoce cómo se definirá el campeón de la Copa de la Liga Caliente en caso haya igualdad en los 90 minutos.

Wilfredo Inostroza
Sporting Cristal y Alianza Atlético se enfrentan por la Copa de la Liga
Sporting Cristal y Alianza Atlético se enfrentan por la Copa de la Liga | Foto: Copa de la Liga
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Sporting Cristal y Alianza Atlético definen al campeón de la Copa de la Liga Caliente 2026, en un partido que promete mucha emoción de principio a fin y que tendrá al estadio Mansiche de Trujillo como escenario. ¿Qué pasará si no tenemos un ganador al final de los 90 minutos?

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De acuerdo con el reglamento oficial de la Copa de la Liga Profesional —denominación formal del certamen—, en caso de que el encuentro finalice igualado tras cumplirse los 90 minutos reglamentarios, se disputará un tiempo suplementario de 30 minutos, dividido en dos mitades de 15 cada una. Si el empate persiste al término de la prórroga, el título se definirá mediante una tanda de penales desde los doce pasos.

Copa de la Liga Caliente

Sporting-Cristal se enfrenta a Alianza Atlético por la Copa de la Liga

Esta disposición marca una diferencia sustancial respecto al formato aplicado en las fases previas del campeonato. Mientras que desde los octavos de final hasta las semifinales cualquier igualdad en el marcador global conducía de manera directa a la definición por penales, la organización estableció el alargue exclusivamente para el partido decisivo en Trujillo, asegurando así un desenlace de máxima exigencia física y futbolística.

Ambos equipos llegan a esta cita cumbre tras superar con amplia contundencia sus respectivas llaves de semifinales. Sporting Cristal selló su pase a la final luego de imponerse en los dos compromisos frente a ADT con marcadores de 1-0 y 5-0, mientras que Alianza Atlético hizo lo propio tras aplastar a Sport Boys con un categórico marcador global de 8-2.

Más allá del prestigio de levantar el trofeo en el Estadio Mansiche, la conquista del certamen otorga recompensas deportivas fundamentales para la próxima temporada. El cuadro que se consagre campeón recibirá dos puntos de bonificación en la tabla Acumulada de la Liga 1 2027 y, además, asegurará su clasificación directa a la Recopa, donde medirá fuerzas contra el campeón nacional de la Liga 1.

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

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