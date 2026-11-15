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Julio César Uribe dio tajante opinión sobre posibles salidas en Sporting Cristal: "Bienvenido sea"

Sporting Cristal comienza a planificar la temporada 2027 y Julio César Uribe sorprendió al pronunciarse sobre el futuro de varias figuras del plantel.

Eduardo Chirinos
Julio César Uribe habló sobre posibles salidas en Sporting Cristal de cara al 2027
Julio César Uribe habló sobre posibles salidas en Sporting Cristal de cara al 2027 | Foto: Composición Líbero
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Sporting Cristal afrontará un importante duelo HOY contra Alianza Atlético por la gran final de la Copa de la Liga Caliente 2026, en el Estadio IPD Mansiche de Trujillo; no obstante, en tienda celeste no pierden de vista el torneo local y la planificación de la próxima temporada. Sobre este último punto habló Julio César Uribe, quien se refirió a las posibles salidas de algunas de las figuras del plantel y dio una tajante opinión respecto a dicho escenario.

Sporting Cristal vs Alianza Atlético EN VIVO por final de la Copa de la Liga.

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Julio César Uribe dio tajante opinión sobre posibles salidas en Sporting Cristal

En declaraciones a la prensa previo al viaje a Trujillo, el director general de fútbol del cuadro cervecero expresó su disposición a escuchar cualquier oferta económica que sea en beneficio del club y del desarrollo profesional de los jugadores. En ese sentido, no descartó que algunas de las actuales figuras del equipo partan a otros clubes el próximo año.

"Todo lo que sea avance o crecimiento para los jugadores, bienvenido sea. Nosotros siempre queremos verlos en lo más alto. Se escucharán propuestas, pero siempre buscando lo mejor para los jugadores", sentenció Uribe.

Sporting Cristal

Julio César Uribe no descarta las salidas de varios jugadores de Sporting Cristal

De esta manera, Julio César Uribe dejó en claro que Sporting Cristal no cerrará las puertas a una posible transferencia de sus principales figuras, siempre que las propuestas representen un beneficio tanto para la institución como para los futbolistas. Por ahora, el conjunto rimense se encuentra enfocado en cerrar la temporada de la mejor manera, mientras la directiva comienza a evaluar los movimientos que realizará en el próximo mercado de pases.

¿Qué jugadores de Sporting Cristal terminan contrato en 2026?

A la fecha, son 16 los futbolistas que pertenecen a Sporting Cristal hasta fines de la presente temporada:

    1. Santiago González - Extremo derecho
    2. Martín Távara - Mediocentro
    3. Ian Wisdom - Mediocentro
    4. Agustín Álvarez - Mediocentro (Opción de compra)
    5. Leandro Sosa - Lateral derecho
    6. Luis Iberico - Delantero
    7. Juan Cruz González - Lateral derecho
    8. Renato Solís - Arquero
    9. Christofer Gonzales - Mediocentro
    10. Yoshimar Yotún - Mediocentro
    11. Gabriel Santado - Mediocentro
    12. Cristiano Da Silva - Lateral izquierdo
    13. Cristian Benavente - Mediocentro
    14. Irven Ávila - Delantero
    15. Jair Moretti - Extremo derecho
    16. Hernán Barcos - Delantero
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