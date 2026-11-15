Julio César Uribe dio tajante opinión sobre posibles salidas en Sporting Cristal: "Bienvenido sea"

Sporting Cristal afrontará un importante duelo HOY contra Alianza Atlético por la gran final de la Copa de la Liga Caliente 2026, en el Estadio IPD Mansiche de Trujillo; no obstante, en tienda celeste no pierden de vista el torneo local y la planificación de la próxima temporada. Sobre este último punto habló Julio César Uribe, quien se refirió a las posibles salidas de algunas de las figuras del plantel y dio una tajante opinión respecto a dicho escenario.

Julio César Uribe dio tajante opinión sobre posibles salidas en Sporting Cristal

En declaraciones a la prensa previo al viaje a Trujillo, el director general de fútbol del cuadro cervecero expresó su disposición a escuchar cualquier oferta económica que sea en beneficio del club y del desarrollo profesional de los jugadores. En ese sentido, no descartó que algunas de las actuales figuras del equipo partan a otros clubes el próximo año.

" Todo lo que sea avance o crecimiento para los jugadores, bienvenido sea. Nosotros siempre queremos verlos en lo más alto. Se escucharán propuestas, pero siempre buscando lo mejor para los jugadores ", sentenció Uribe.

Julio César Uribe no descarta las salidas de varios jugadores de Sporting Cristal

De esta manera, Julio César Uribe dejó en claro que Sporting Cristal no cerrará las puertas a una posible transferencia de sus principales figuras, siempre que las propuestas representen un beneficio tanto para la institución como para los futbolistas. Por ahora, el conjunto rimense se encuentra enfocado en cerrar la temporada de la mejor manera, mientras la directiva comienza a evaluar los movimientos que realizará en el próximo mercado de pases.

¿Qué jugadores de Sporting Cristal terminan contrato en 2026?

A la fecha, son 16 los futbolistas que pertenecen a Sporting Cristal hasta fines de la presente temporada: