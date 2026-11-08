Julio César Uribe se pronunció sobre Roberto Mosquera tras duro empate: "Estamos incómodos"

El duro empate de Sporting Cristal ante ADT por el Torneo Clausura sigue generando diversas opiniones, pues los celestes tenían la obligación de ganar para asegurar el liderato. Sin embargo, fueron igualados en los últimos minutos, complicándose así en la lucha por el título del campeonato. En ese contexto, Julio César Uribe fue consultado sobre el resultado y, sobre todo, acerca de cómo vio al profesor Roberto Mosquera, quien se mostró visiblemente afectado tras la igualdad en Tarma.

Julio César Uribe se pronunció sobre Roberto Mosquera tras empate de Sporting Cristal

En conversación con los medios, el director general de fútbol del club, ante la consulta, señaló que todos se encuentran molestos e incómodos por el empate. Sin embargo, indicaron que deberán canalizar esta situación y transformarla en una mejora.

"¿Cómo está el profesor Mosquera? También se le vio afectado y, obviamente, golpeado por el resultado. Todos estamos golpeados; no hay nadie que pueda señalar a otro. Estamos incómodos y enojados , pero hay que saber canalizar esa amargura y transformarla en fortaleza. Somos profesionales", fue su percepción del Diamante.

Video: Jax Latin Media

De esta manera, el exjugador manifestó el sentir de Cristal tras el duro empate ante ADT que les permitía asegurar el liderato del Torneo Clausura. Ahora los celestes deben conseguir un buen resultado y esperar a que los demás equipos se dejen puntos en esta recta final del campeonato.

Próximo partido de Sporting Cristal

Sporting Cristal volverá a tener acción el próximo domingo 22 de noviembre, cuando enfrente a Cienciano por la fecha 17 del Torneo Clausura 2026. El compromiso se disputará en el estadio Alberto Gallardo.