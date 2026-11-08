Julio César Uribe reveló el sentir de Sporting Cristal tras empate con ADT: "Malestar"

Sporting Cristal no pudo ganar en su visita a ADT de Tarma. Los celestes empataron 1-1 por la penúltima fecha del Torneo Clausura y perdieron el primer lugar del certamen tras la victoria de Sport Huancayo en Cusco sobre Cienciano. Al respecto, Julio César Uribe, director general de fútbol del cuadro cervecero, reveló el sentir del plantel dirigido por Roberto Mosquera tras el amargo resultado.

Julio César Uribe reveló el sentir de Sporting Cristal tras empate con ADT

En declaraciones a la prensa a su llegada a Lima, el 'Diamante' no ocultó su frustración y la de todo el club luego de perder dos puntos en su visita a Tarma por el agónico gol de Horacio Benincasa sobre el final del partido. No obstante, aseguró que lucharán hasta el último por retomar la punta y agradeció a la hinchada por el aliento incondicional a lo largo de este año.

"Estamos, obviamente, con mucho malestar, pero siempre reconociendo el gran esfuerzo del grupo. Se buscó lo que se necesitaba y no se pudo alcanzar. Todavía nos queda una final, estamos muy agradecidos con el apoyo del hincha. Terminado el partido había un grupo que nos expresó su apoyo y eso nos gratifica mucho y nos compromete más aún. Ojalá los resultados se den en esta última fecha”, señaló.

Sporting Cristal empató 1-1 con ADT en Tarma

De esta manera, Julio César Uribe dejó en claro que Sporting Cristal no bajará los brazos pese a haber perdido el liderato del Torneo Clausura y depender ahora de otros resultados. Los celestes deberán ganar en la última jornada y esperar que se den las condiciones necesarias para quedarse con el segundo certamen de la temporada.

Último partido de Sporting Cristal por el Torneo Clausura

Vale precisar que Sporting Cristal jugará la última fecha del Torneo Clausura el domingo 22 de noviembre, cuando reciba en el Estadio Alberto Gallardo a Cienciano. El horario del partido aún no ha sido confirmado por la Liga 1.