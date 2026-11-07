Roberto Mosquera rotundo tras empate de Sporting Cristal con ADT: "Nos ajusticiaron"

Sporting Cristal igualó 1-1 en su visita a ADT de Tarma en la penúltima jornada del Torneo Clausura. El cuadro celeste recibió un tanto en la última acción del encuentro, con lo que comprometió el liderato del segundo torneo del año y sus opciones de pelear por el campeonato nacional. Luego del pitazo final, Roberto Mosquera declaró y evaluó la actuación de sus jugadores frente al conjunto tarmeño.

Roberto Mosquera rotundo tras empate de Sporting Cristal con ADT

En rueda de prensa, el técnico del elenco cervecero sostuvo que su equipo mostró un desempeño aceptable durante buena parte del partido; sin embargo, criticó la infracción cometida en el tramo final, que derivó en un tiro libre para el local y en el gol de Horacio Benincasa a los 94 minutos.

"Triste por el desenlace. Yo creo que hicimos un partido para ganarlo y en el último minuto hacemos un foul donde no había peligro y, bueno, nos ajusticiaron. Yo creo que hubo una distancia muy clara entre lo que hicimos nosotros para ganar el partido, tuvimos todos los méritos, pero estas cosas suceden en el fútbol y van a seguir sucediendo", dijo.

Sporting Cristal empató ante ADT y puso en riesgo el título del Torneo Clausura.

De esta manera, Roberto Mosquera lamentó que Sporting Cristal dejara escapar dos puntos en los minutos finales, especialmente porque considera que sus dirigidos hicieron los méritos suficientes para quedarse con la victoria. Asimismo, el técnico dejó en claro su malestar por la falta cometida que terminó costándole el triunfo al conjunto celeste en Tarma.

¿Cómo va Sporting Cristal en el Torneo Clausura?

Con este resultado, Sporting Cristal se mantiene de forma parcial en la cima del Torneo Clausura con 31 puntos, a la espera de los partidos de Universitario y Sport Huancayo, que juegan ante CD Moquegua y Cienciano, respectivamente. Por el momento, los cremas y el ‘Rojo’ Matador’ suman 30 puntos y, de ganar sus respectivos duelos, desplazarían del primer lugar a los rimenses.