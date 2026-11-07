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Ex Alianza Lima se rindió en elogios ante Hernán Barcos: "Es motivo de orgullo"
El exentrenador de Alianza Lima sorprendió con contundentes palabras sobre el rendimiento de Hernán Barcos, destacando su vigencia futbolística a pesar de su edad.
El empate de Sporting Cristal ante ADT de Tarma por la fecha 16 del Torneo Clausura no solo dejó sensaciones sobre lo ocurrido dentro del terreno de juego, sino también algunas declaraciones que llamaron la atención. Esta vez, una reconocida figura del fútbol peruano decidió pronunciarse sobre uno de los jugadores más experimentados del plantel celeste, dedicándole palabras de admiración por su vigencia y aporte al equipo: se trata de Roberto Mosquera, quien no dudó en destacar a Hernán Barcos.
Roberto Mosquera llenó de elogios a Hernán Barcos
En conferencia de prensa, el exentrenador de Alianza Lima, en las temporadas 2015-2016, resaltó la importancia que tiene el delantero argentino dentro del equipo, dejando en claro que su presencia representa un motivo de orgullo. Además, valoró que, pese a su edad, continúe demostrando sus condiciones futbolísticas y siendo determinante.
“Hernán es motivo de orgullo para nosotros, no solo por su edad, sino porque está aquí porque sigue produciendo. Además, su liderazgo ha sido importante para llegar a estas finales”, expresó Mosquera.
Las palabras del estratega también ponen en evidencia un aspecto importante en la actualidad del 'Pirata' y es su vigencia futbolística. Pese a su amplia trayectoria, el atacante celeste continúa demostrando que puede marcar diferencias dentro del campo, aportando no solo con su capacidad goleadora, sino también con su experiencia.
Roberto Mosquera se rindió en elogios a Hernán Barcos. Foto: Composición Líbero/Jax Latin Media/Sporting Cristal
Rendimiento de Hernán Barcos en Sporting Cristal
Durante el Torneo Clausura 2026, Hernán Barcos registra 14 partidos disputados con Sporting Cristal, en los que suma 6 goles y 1 asistencia. Además, acumula 675 minutos en cancha, con un promedio de un gol cada 113 minutos.
Trayectoria de Roberto Mosquera
- Sporting Cristal – Entrenador
- Sport Huancayo – Entrenador
- Alianza Universidad – Entrenador
- Universidad César Vallejo – Entrenador
- Royal Pari – Entrenador
- Sporting Cristal – Entrenador
- Deportivo Binacional – Entrenador
- Royal Pari – Entrenador
- Jorge Wilstermann – Entrenador
- Alianza Lima – Entrenador
- Juan Aurich – Entrenador
- Sporting Cristal – Entrenador
- Sport Huancayo – Entrenador
- Sport Áncash – Entrenador
- Coronel Bolognesi – Entrenador
- América Cochahuayco – Entrenador
- Sport Águila – Entrenador
- Deportivo Municipal – Entrenador
- Sport Boys – Entrenador
- FBC Melgar – Entrenador
- Coronel Bolognesi – Entrenador
- Deportivo Wanka – Entrenador
- Unión Minas – Entrenador
- Deportivo Pesquero – Entrenador
- Alcides Vigo – Entrenador
- Sporting Cristal – Entrenador asistente
- Sporting Cristal – Entrenador
- Unión Huaral – Entrenador
- Selección peruana – Entrenador asistente
- Sport Boys – Entrenador asistente
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