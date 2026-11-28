Sport Huancayo y Universitario protagonizarán dos duelos de infarto por las semifinales de la Liga 1 2026. El 'Rojo Matador' llega con la moral a tope tras golear al cuadro crema en la última fecha y conquistar el segundo trofeo del año, mientras los cremas buscan recuperarse de la humillante goleada. A pocas horas del primer partido, una de las figuras del club huancaíno no dudó en elogiar a los merengues: estamos hablando de Ricardo Salcedo.

Ricardo Salcedo, figura de Sport Huancayo, se rindió ante Universitario previo a las semifinales

En declaraciones para la prensa, el capitán del conjunto huancaíno e hincha confeso de la ‘U’ no dudó en destacar la jerarquía del plantel y la calidad de los jugadores dirigidos por el profesor Fabián Bustos. Asimismo, recordó que Universitario es el actual tricampeón nacional. Por ello, aseguró que se mantendrán precavidos para evitar cualquier situación beneficiosa para los de Ate.

" Tienen un gran plantel, un gran equipo, por algo son un equipo grande y es el tricampeón, pero nos preocupamos en hacer un gran partido como lo hicimos el domingo y poder sacar el partido adelante ", manifestó Salcedo.

Ricardo Salcedo, capitán de Huancayo, elogió a la 'U' previo a las semifinales

De esta manera, Salcedo reconoció la jerarquía de Universitario, pero dejó en claro que Sport Huancayo confía en repetir el rendimiento que mostró en el último enfrentamiento. El capitán del 'Rojo Matador' buscará liderar a su equipo para conseguir una ventaja en el duelo de ida y acercarse a la gran final.

Vale precisar que el ganador de las semifinales accederá a la gran final de la Liga 1, donde enfrentará a Alianza Lima. Recordemos que los íntimos ganaron su pase directo a la definición del título tras conquistar el Torneo Apertura y quedar primeros en la tabla acumulada.

Universitario vs Sport Huancayo por semifinales de la Liga 1: fechas y horarios confirmados