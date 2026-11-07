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Sporting Cristal empató 1-1 con ADT y las redes explotan con hilarantes memes: "Por qué no aguantan"

Sporting Cristal no pudo quedarse con los tres puntos e igualó 1-1 frente a ADT, resultado que desató una ola de reacciones en las redes sociales.

Redacción Líbero Tendencias
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Sporting Cristal no logró los tres puntos ante ADT y los memes no se hicieron esperar.
Sporting Cristal no logró los tres puntos ante ADT y los memes no se hicieron esperar. | Composición: Líbero/ Redes Sociales
Sporting Cristal no logró los tres puntos ante ADT y los memes no se hicieron esperar.
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El empate de Sporting Cristal frente a ADT no pasó desapercibido y provocó una ola de reacciones en las redes sociales.
El empate de Sporting Cristal frente a ADT no pasó desapercibido y provocó una ola de reacciones en las redes sociales. | Composición: Líbero/ Redes Sociales
El empate de Sporting Cristal frente a ADT no pasó desapercibido y provocó una ola de reacciones en las redes sociales.
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Sporting Cristal dejó escapar dos puntos tras igualar 1-1 con ADT, resultado que desató una lluvia de bromas.
Sporting Cristal dejó escapar dos puntos tras igualar 1-1 con ADT, resultado que desató una lluvia de bromas. | Composición: Líbero/ Redes Sociales
Sporting Cristal dejó escapar dos puntos tras igualar 1-1 con ADT, resultado que desató una lluvia de bromas.
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El tropiezo de los rimenses se convirtió rápidamente en tema de conversación en internet con memes.
El tropiezo de los rimenses se convirtió rápidamente en tema de conversación en internet con memes. | Composición: Líbero/ Redes Sociales
El tropiezo de los rimenses se convirtió rápidamente en tema de conversación en internet con memes.
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Las redes sociales no perdonaron el empate de Sporting Cristal ante ADT y los usuarios reaccionaron con ingeniosas publicaciones.
Las redes sociales no perdonaron el empate de Sporting Cristal ante ADT y los usuarios reaccionaron con ingeniosas publicaciones. | Composición: Líbero/ Redes Sociales
Las redes sociales no perdonaron el empate de Sporting Cristal ante ADT y los usuarios reaccionaron con ingeniosas publicaciones.
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