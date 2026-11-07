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Sporting Cristal empató 1-1 con ADT y las redes explotan con hilarantes memes: "Por qué no aguantan"
Sporting Cristal no pudo quedarse con los tres puntos e igualó 1-1 frente a ADT, resultado que desató una ola de reacciones en las redes sociales.
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Sporting Cristal no logró los tres puntos ante ADT y los memes no se hicieron esperar. | Composición: Líbero/ Redes Sociales
Sporting Cristal no logró los tres puntos ante ADT y los memes no se hicieron esperar.
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El empate de Sporting Cristal frente a ADT no pasó desapercibido y provocó una ola de reacciones en las redes sociales. | Composición: Líbero/ Redes Sociales
El empate de Sporting Cristal frente a ADT no pasó desapercibido y provocó una ola de reacciones en las redes sociales.
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Sporting Cristal dejó escapar dos puntos tras igualar 1-1 con ADT, resultado que desató una lluvia de bromas. | Composición: Líbero/ Redes Sociales
Sporting Cristal dejó escapar dos puntos tras igualar 1-1 con ADT, resultado que desató una lluvia de bromas.
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El tropiezo de los rimenses se convirtió rápidamente en tema de conversación en internet con memes. | Composición: Líbero/ Redes Sociales
El tropiezo de los rimenses se convirtió rápidamente en tema de conversación en internet con memes.
Las redes sociales no perdonaron el empate de Sporting Cristal ante ADT y los usuarios reaccionaron con ingeniosas publicaciones. | Composición: Líbero/ Redes Sociales
Las redes sociales no perdonaron el empate de Sporting Cristal ante ADT y los usuarios reaccionaron con ingeniosas publicaciones.
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