Sporting Cristal empató 1-1 con ADT y las redes explotan con hilarantes memes: "Por qué no aguantan"

Sporting Cristal no pudo quedarse con los tres puntos e igualó 1-1 frente a ADT, resultado que desató una ola de reacciones en las redes sociales.

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Sporting Cristal no logró los tres puntos ante ADT y los memes no se hicieron esperar. | Composición: Líbero/ Redes Sociales Sporting Cristal no logró los tres puntos ante ADT y los memes no se hicieron esperar.

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El empate de Sporting Cristal frente a ADT no pasó desapercibido y provocó una ola de reacciones en las redes sociales. | Composición: Líbero/ Redes Sociales El empate de Sporting Cristal frente a ADT no pasó desapercibido y provocó una ola de reacciones en las redes sociales.

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Sporting Cristal dejó escapar dos puntos tras igualar 1-1 con ADT, resultado que desató una lluvia de bromas. | Composición: Líbero/ Redes Sociales Sporting Cristal dejó escapar dos puntos tras igualar 1-1 con ADT, resultado que desató una lluvia de bromas.

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El tropiezo de los rimenses se convirtió rápidamente en tema de conversación en internet con memes. | Composición: Líbero/ Redes Sociales El tropiezo de los rimenses se convirtió rápidamente en tema de conversación en internet con memes.

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