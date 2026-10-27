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Sport Huancayo cayó polémicamente 2-0 ante Juan Pablo II y los memes no perdonan en redes

Juan Pablo II sorprendió al vencer 2-0 a Sport Huancayo en un partido marcado por la polémica. El resultado desató una ola de memes en redes sociales.

Redacción Líbero Tendencias
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Sport Huancayo perdió 2-0 ante Juan Pablo II en medio de la polémica y los memes en redes no perdonan.
Sport Huancayo perdió 2-0 ante Juan Pablo II en medio de la polémica y los memes en redes no perdonan. | Composición: Líbero/Redes Sociales
Sport Huancayo perdió 2-0 ante Juan Pablo II en medio de la polémica y los memes en redes no perdonan. | Composición: Líbero/Redes Sociales
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Sport Huancayo cayó 2-0 ante Juan Pablo II y los memes en redes sociales no perdonan.
Sport Huancayo cayó 2-0 ante Juan Pablo II y los memes en redes sociales no perdonan. | Composición: Líbero/Redes Sociales
Sport Huancayo cayó 2-0 ante Juan Pablo II y los memes en redes sociales no perdonan. | Composición: Líbero/Redes Sociales
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Juan Pablo II sorprendió a Sport Huancayo y las redes estallaron con hilarantes memes.
Juan Pablo II sorprendió a Sport Huancayo y las redes estallaron con hilarantes memes. | Composición: Líbero/Redes Sociales
Juan Pablo II sorprendió a Sport Huancayo y las redes estallaron con hilarantes memes. | Composición: Líbero/Redes Sociales
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Sport Huancayo perdió en medio de la polémica y los memes más crueles se viralizaron.
Sport Huancayo perdió en medio de la polémica y los memes más crueles se viralizaron. | Composición: Líbero/Redes Sociales
Sport Huancayo perdió en medio de la polémica y los memes más crueles se viralizaron. | Composición: Líbero/Redes Sociales
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Los memes que dejó la derrota de Sport Huancayo ante Juan Pablo II por 2-0.
Los memes que dejó la derrota de Sport Huancayo ante Juan Pablo II por 2-0. | Composición: Líbero/Redes Sociales
Los memes que dejó la derrota de Sport Huancayo ante Juan Pablo II por 2-0. | Composición: Líbero/Redes Sociales
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Sport Huancayo sufrió una polémica caída ante Juan Pablo II y los hinchas reaccionaron con memes.
Sport Huancayo sufrió una polémica caída ante Juan Pablo II y los hinchas reaccionaron con memes. | Composición: Líbero/Redes Sociales
Sport Huancayo sufrió una polémica caída ante Juan Pablo II y los hinchas reaccionaron con memes. | Composición: Líbero/Redes Sociales
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Juan Pablo II venció 2-0 a Sport Huancayo y las redes sociales hicieron de las suyas.
Juan Pablo II venció 2-0 a Sport Huancayo y las redes sociales hicieron de las suyas. | Composición: Líbero/Redes Sociales
Juan Pablo II venció 2-0 a Sport Huancayo y las redes sociales hicieron de las suyas. | Composición: Líbero/Redes Sociales
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Sport Huancayo está en el ojo de las redes tras perder ante Juan Pablo II: los memes más virales.
Sport Huancayo está en el ojo de las redes tras perder ante Juan Pablo II: los memes más virales. | Composición: Líbero/Redes Sociales
Sport Huancayo está en el ojo de las redes tras perder ante Juan Pablo II: los memes más virales. | Composición: Líbero/Redes Sociales
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Derrota y polémica: Sport Huancayo cayó ante Juan Pablo II y los memes no tuvieron piedad.
Derrota y polémica: Sport Huancayo cayó ante Juan Pablo II y los memes no tuvieron piedad. | Composición: Líbero/Redes Sociales
Derrota y polémica: Sport Huancayo cayó ante Juan Pablo II y los memes no tuvieron piedad. | Composición: Líbero/Redes Sociales
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Sport Huancayo perdió 2-0 ante Juan Pablo II y las redes sociales reaccionaron con ingeniosos memes.
Sport Huancayo perdió 2-0 ante Juan Pablo II y las redes sociales reaccionaron con ingeniosos memes. | Composición: Líbero/Redes Sociales
Sport Huancayo perdió 2-0 ante Juan Pablo II y las redes sociales reaccionaron con ingeniosos memes. | Composición: Líbero/Redes Sociales
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