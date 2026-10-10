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Universitario logra un agónico empate 2-2 ante Melgar y las redes explotan con picantes memes
Universitario remontó en los minutos finales y empató 2-2 ante Melgar, en un cierre emocionante que desató una ola de memes y reacciones en redes sociales.
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Universitario rescató un agónico empate 2-2 ante Melgar en los minutos finales.
Universitario rescató un agónico empate 2-2 ante Melgar en los minutos finales.
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Alex Valera anotó un doblete en tres minutos y rescató el empate de Universitario ante Melgar.
Alex Valera anotó un doblete en tres minutos y rescató el empate de Universitario ante Melgar.
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El árbitro añadió seis minutos de descuento antes de finalizar el encuentro.
El árbitro añadió seis minutos de descuento antes de finalizar el encuentro.
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En el regreso de Fabián Bustos, Universitario empató en casa ante Melgar.
En el regreso de Fabián Bustos, Universitario empató en casa ante Melgar.
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El partido de la U ante los arequipeños se jugó en el Estadio Monumental de Ate.
El partido de la U ante los arequipeños se jugó en el Estadio Monumental de Ate.
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Universitario y FBC Melgar igualaron 2-2 al minuto 96.
Universitario y FBC Melgar igualaron 2-2 al minuto 96.
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Álex Valera marcó dos goles de cabeza y selló el 2-2 de Universitario ante Melgar.
Álex Valera marcó dos goles de cabeza y selló el 2-2 de Universitario ante Melgar.
Melgar dominó hasta el minuto 70, pero luego replegó sus líneas.
Melgar dominó hasta el minuto 70, pero luego replegó sus líneas.
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