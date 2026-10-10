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Tabla del Clausura tras empate de 'U' y Melgar

Universitario logra un agónico empate 2-2 ante Melgar y las redes explotan con picantes memes

Universitario remontó en los minutos finales y empató 2-2 ante Melgar, en un cierre emocionante que desató una ola de memes y reacciones en redes sociales.

Redacción Líbero Tendencias
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Universitario rescató un agónico empate 2-2 ante Melgar en los minutos finales.
Universitario rescató un agónico empate 2-2 ante Melgar en los minutos finales.
Universitario rescató un agónico empate 2-2 ante Melgar en los minutos finales.
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Alex Valera anotó un doblete en tres minutos y rescató el empate de Universitario ante Melgar.
Alex Valera anotó un doblete en tres minutos y rescató el empate de Universitario ante Melgar.
Alex Valera anotó un doblete en tres minutos y rescató el empate de Universitario ante Melgar.
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El árbitro añadió seis minutos de descuento antes de finalizar el encuentro.
El árbitro añadió seis minutos de descuento antes de finalizar el encuentro.
El árbitro añadió seis minutos de descuento antes de finalizar el encuentro.
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En el regreso de Fabián Bustos, Universitario empató en casa ante Melgar.
En el regreso de Fabián Bustos, Universitario empató en casa ante Melgar.
En el regreso de Fabián Bustos, Universitario empató en casa ante Melgar.
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El partido de la U ante los arequipeños se jugó en el Estadio Monumental de Ate.
El partido de la U ante los arequipeños se jugó en el Estadio Monumental de Ate.
El partido de la U ante los arequipeños se jugó en el Estadio Monumental de Ate.
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Universitario y FBC Melgar igualaron 2-2 al minuto 96.
Universitario y FBC Melgar igualaron 2-2 al minuto 96.
Universitario y FBC Melgar igualaron 2-2 al minuto 96.
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Álex Valera marcó dos goles de cabeza y selló el 2-2 de Universitario ante Melgar.
Álex Valera marcó dos goles de cabeza y selló el 2-2 de Universitario ante Melgar.
Álex Valera marcó dos goles de cabeza y selló el 2-2 de Universitario ante Melgar.
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Melgar dominó hasta el minuto 70, pero luego replegó sus líneas.
Melgar dominó hasta el minuto 70, pero luego replegó sus líneas.
Melgar dominó hasta el minuto 70, pero luego replegó sus líneas.
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