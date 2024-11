Yaqoob Mubarak volvió al Perú pese a la sanción de Migraciones

Publicación de Yaqoob Murabak. Fuente: Instagram.

Juan Carlos Villanueva, abogado de Yaqoob Mubarak , sostuvo hace algún tiempo que esta penalidad se dio por una supuesta infracción que cometió su patrocinado al viajar de Trujillo a Lima, pero que no era una disposición que lo obligue a no ingresar al Perú.

El empresario árabe siempre se mostró como un aficionado de Alianza Lima.

"Lamento mucho comunicarles que, después de todo lo que he hecho por mi segunda Patria, Perú, ahora no tengo permitido entrar debido a motivos que daré a conocer cuando todo esto se esclarezca. Tengo confianza en Dios y en mis verdaderas familias peruanas para que yo pueda regresar a mi amado país muy pronto. Estoy haciendo todo lo posible por revertir esto, pero si no puedo regresar, no podré cumplir con lo que me he comprometido", sostuvo el empresario.